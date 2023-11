CGT en San Juan: "hay que ver si somos culpables de hacer todo lo correcto o no"

lunes, 20 de noviembre de 2023 12:17

Este domingo, Javier Milei se consagró presidente de la Argentina y con esto se viene un nuevo esquema de país desde el 10 de diciembre del 2023. Tras este resultado, Eduardo Cabello, secretario general de la CGT en San Juan expresó su mirada con relación al país que se viene y dio lugar a la autocrítica.

"Los dos entendían que lo que se venía no era fácil. Todo lo que hay que hacer, se debe hacer en conjunto", comenzó expresando Cabello en radio Sarmiento quien destacó que Sergio Massa ya había adelantado que los meses que están por delante tendrán varias complejidades.

Luego destacó que la sociedad "venía dando señales" y "se manifestó" este domingo en las urnas. A partir de esto, planteó que la CGT debe "seguir trabajando, mirar y ver las causas y motivos. Luego a trabajar y poner en marcha lo que sea esta unidad de integridad nacional y provincial".

"La gente nos ha mandado un mensaje muy claro, depende que nosotros lo sepamos escuchar... Hay que ser cautos, tolerantes con lo que se vaya a venir. También hacer un análisis muy correcto con respecto a qué nos llevó a que hoy sean 4 departamentos que hayan votado a Massa en San Juan. Cuando la gente no se siente muy identificada elige otro color", reconoció.

Por otro lado, señaló que desde el peronismo no se ha "captado" lo que demandaba la sociedad y señaló que "quizás ha sido el independiente que se fue con Milei pero con nuestros el justicialista está".

Por otro lado, destacó la figura de Sergio Uñac en San Juan como el presidente del Partido Justicialista hasta el año que viene. "Cada uno va midiendo lo que viene. Él determinará si sigue o no a la cabeza del partido. Si sigue o no, el partido se va a reorganizar", aclaró destacando que él volvió a la política gracias a Uñac.

"No veo a otra persona", destacó sobre quién podría reemplazarlo a futuro y aclaró que "son estrategias que se van a dar en el tiempo". "Lo primero que hay que hacer es no tomar decisiones apresuradas. Ahora esperaremos el momento y la ocasión que los tiempos de la carta orgánica establezca para que el partido justicialista tenga autoridades", subrayó.

Finalmente hizo una lectura de los votos de los sanjuaninos y argentinos a lo largo de estos meses: "El dirigente político es parte del pueblo. Hay un pueblo que no hizo política, acompañó y votó. Otro hizo política, llevó adelante los planes que tenía. De ahí hay que ver si somos culpables de que si hicimos todo lo correcto o no. Y culpable por lo que no fuimos capaces de hacer. Porque sino hablamos de peronismo y después tenemos otras ramas, otra filosofía que no nos llevaron a mirar lo más grave que la pasa a la población. No podes robarle con la inflación al más pobre porque más pobre se pone".

Finalmente aclaró que el rol de la CGT será "el mismo de siempre: controlar, ayudar, apostar y proponer. Ése debe ser el trabajo del sindicalista. No puede ser poner palos en la rueda. Se terminó esa época, el mundo ha cambiado muchísimo y se necesitan cambios".

"Hay muchas cosas que se deben modificar. tal vez lo que no supimos hacer nosotros lo hará otro. No hay mal que por bien no venga", concluyó.