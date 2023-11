Rossi en San Juan: "El gobierno de unidad nacional es con todos los que compartamos valores"

jueves, 2 de noviembre de 2023 12:35

En la mañana de este jueves, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, arribó a San Juan para cumplir con una apretada agenda de actividades y en ese marco, resaltó la idea de gobierno de unidad nacional que plantea su compañero de fórmula, Sergio Massa.

En Casa de Gobierno, acompañado del mandatario provincial Sergio Uñac, Rossi se mostró expectante de cara al balotaje del 19 de noviembre.

"Profundizamos la convocatoria a la unidad nacional (...) Sergio Massa lo dijo la noche que salimos terceros en la PASO, planteó en ese momento que la salida para la Argentina en los próximos años, era un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno es con todos aquellos que compartamos determinados valores. Nadie puede pensar que el valor de la defensa de la educación pública sea potestad de un sólo espacio político en la Argentina", comenzó diciendo el político en conferencia de prensa.

En ese marco, resaltó: "Tenemos un candidato a Presidente como Sergio Massa que tiene una profunda convicción federal, que le dijo a los gobernadores que va a buscar los mecanismos para aumentar la coparticipación federal, durante los próximos 4 años y que vamos a seguir manteniendo todas las políticas, entre ellas la de obra pública, que se tengan que llevar adelante en conjunto con cada una de las provincias".

Consultado sobre el conflicto en el abastecimiento del combustible en las diferentes estaciones de servio del país, del que San Juan no fue ajeno, sostuvo que para ellos hubo una serie de factores que intervinieron tras las elecciones generales.

"Me parece que hubo una conjunción de factores que se sucedieron ese fin de semana de las elecciones. Hubo un 15% más de consumo de lo que se tenía previsto con respecto a años anteriores. Creo que también hubo alguna especulación porque se pensaba que nosotros no íbamos a ganar las elecciones, que iba a haber una devaluación, entonces se conjugaron factores. No sucedió eso", mencionó.

Y cerró: "Ya lo tenemos normalizado, lo vamos a tratar de sostener en el tiempo. Nos gusta que todas las empresas petroleras ganen e inviertan en la Argentina, también queremos decir que el sistema no está hecho para que a los argentinos, individualmente, le falte combustible porque a eso no lo vamos a permitir. Lo resolvimos y lo vamos a seguir haciendo".