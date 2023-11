Orrego a Milei: "le deseo toda la suerte del mundo"

domingo, 19 de noviembre de 2023 21:56

Este domingo, Javier Milei se convirtió en el presidente electo de Argentina tras ganarle en las urnas a Sergio Massa por Unión por la Patria. El líder de La Libertad Avanza ganó por más del 55% de los votos y de esta manera gobernará hasta el 2027. En este escenario, Marcelo Orrego brindó una conferencia de prensa en donde le dedicó palabras de felicitaciones tanto a Milei como a los representantes de este espacio en San Juan.

"Desearle por supuesto toda la suerte del mundo. Como gobernador me voy a sentar con él a trabajar por el bien de todos los argentinos", comenzó expresando a la vez que también le dedicó palabras a Sergio Massa que fue con quien compitió: "no es fácil exponerse".

Posteriormente destacó su deseo de que este momento "encuentre a los argentinos unidos para afrontar los desafíos que tenemos por delante sin mezquindades, sabiendo que el único objetivo es tener un futuro provisorio para vivir mejor. Tenemos un país extraordinario y lo mejor que tenemos son los recursos humanos, su gente. Vamos a trabajar codo a codo con el nuevo presidente".

Orrego destacó que todos quieren un "mejor lugar para vivir" y un "cambio de era, donde no haya peleas inocuas". Luego pidió "mirar hacia adelante con políticas de consenso y acuerdo. Ése es el camino que los argentinos le piden".

"Estoy en un lugar donde mi compromiso y prioridad es con los sanjuaninos. No tengo otro compromiso más. Lo decía antes de este resultado. Sea cual sea el presidente me voy a sentar a su lado para trabajar por el bien de los sanjuaninos... cada vez que me levanto pienso en que mi provincia sea cada vez mejor", apuntó subrayando que "siempre hay que decirle a la gente las cosas de frente y como son. Ésa es mi conducta de vida".

Por otro lado, señaló que "la situación del país es complicada y afecta a cada una de las provincias". "Desde diciembre voy a ser el gobernador en función y voy a transitar un camino donde vamos a trabajar en detalle lo político-económico y financiero", subrayó aclarando que "siempre voy a tratar de pensar la solución y no solo ver el problema".