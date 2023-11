Marcelo Orrego: "debemos ser responsables y conscientes de la decisión que tomamos"

domingo, 19 de noviembre de 2023 12:41

Marcelo Orrego, gobernador electo en San Juan, acudió a votar en el balotaje presidencial y destacó la importancia de expresarse en las urnas. Además, que mantiene su voluntad de trabajar con quien resulte electo para dirigir el país.

"Es un día sublime, importante. En estos 40 años de democracia, es muy importante ir a votar. De una u otra manera, quiero invitar a los sanjuaninos que vayan a votar. Este sistema nos costó mucho a los argentinos y que se tiene que consolidar cada día más. Hasta el momento, sé que falta mucha gente para votar. Los invito que vayamos a homenajear a la democracia", destacó a la prensa.

"Los sanjuaninos tenemos que acercarnos a votar porque elegimos nada más y nada menos que presidente. Es la persona que va a definir el camino y el futuro de los argentinos. Y para los sanjuaninos es importante porque somos parte del enorme barco que es el país. Debemos ser responsables y conscientes de la decisión que estamos tomando". agregó.

Resaltó que "a mí me va a encontrar, sea quien sea el presidente, trabajando con él. Que Dios lo ilumine para tomar las decisiones correctas y el futuro presidente tenga todas las herramientas para que afronte los tiempos difíciles de la Argentina. Es muy importante que no nos dejemos paralizar. Vamos a votar y disfrutar la democracia".

Orrego reflexionó que "la Argentina que quiero es la que nos incluye a todos; la que defina la gente. Estos tiempos son delicados y difíciles y la gente no lo está pasando muy bien. Son momentos que hay que consolidar el voto. Si estamos todos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar".