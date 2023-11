Cambios en Educación: la nueva ministra puso el foco en ordenar el personal administrativo

lunes, 13 de noviembre de 2023 09:49

"Escuchar es una parte que me interesa". Con esas palabras, Silvia Fuentes expresó el perfil que la caracterizará durante su gestión al frente del Ministerio de Educación. La flamante funcionaria orreguista explicó que ya entró en contacto con su par de la actual cartera educativa y se buscará alcanzar las metas que el gobernador electo, Marcelo Orrego le puso.

"Es un gran desafío, es un ministerio muy complejo. Contiene el 60% de los empleados de la provincia", comenzó expresando en radio Estación Claridad y luego destacó que abarca a muchos alumnos y docentes con sus necesidades y demandas. Es por eso que la mirada está puesta, primeramente, en "ordenar el personal administrativo".

Silvia tiene 50 años, es profesora de Educación Inicial y profesora titular del Instituto de Formación Docente San Buenaventura Barreal, del Instituto Superior de Formación Docente Silvino Martínez y del Instituto Superior de Formación Docente Escuela Normal San Martín. A partir de esto está en contacto permanente con las realidades de todos los niveles de educación de la provincia ya sea desde los docentes como los directivos.

A partir de esto es que ha escuchado el constante reclamo de directivos y docentes con respecto al "peregrinar" que deben transitar cuando inician trámites y/o expedientes en el área administrativa del Ministerio de Educación. Es por eso que aseguró que su objetivo será "humanizar el ministerio y poder ayudar".

"Quiero que los docentes estén en las aulas y los directivos que gestionan puedan tener un poco de alivio y puedan hacer los trámites desde el la escuela", señaló Fuentes subrayando que eso "influye en la calidad educativa". "La escuela es como nuestra casa convivimos mucho tiempo", agregó.

Otro de los problemas que advirtió la nueva ministra de Educación está referido a los problemas de cobro de los docentes suplentes o los que toman horas. Estas demoras pueden llegar a ser de más de seis meses y ahí también apuntará. "Soy profesora del nivel superior pero también del nivel inicial. Me tocó tomar suplencia y pasar mucho tiempo sin cobrar. Ahí pasa nuestra tarea de reorganizar no sólo el personal sino el sistema administrativo", ejemplificó subrayando que buscará que inmediatamente un directivo ingrese un pedido, no se demore en el camino.

"Es un tema a revisar. Hay mucha queja de la docencia por ese tema, por el tema de pago y disponibilidad. Hay que revisar e instrumentar", apuntó.

Por otro lado, se refirió a la hora que se sumó al sistema educativo desde el año pasado para reforzar lengua y matemática. "Es importante saber qué se hace en esa hora. Hay que trabajar comprensión lectora, lectura. Abordaremos ese tema con el equipo y a partir del 10 de diciembre veremos cómo vamos manejando", aclaró.

Por último se refirió a la presencia de los autoconvocados en el camino de las negociaciones paritarias. Si bien no se refirió a su incorporación a la paritaria, dijo que habrá un canal de diálogo para recibir sus propuestas y analizarlas. "Escuchar es una parte que me caracteriza, escucharemos a todas las partes. Si hay que sentarse con los gremios nos sentaremos pero también escucharemos las quejas de los autoconvocados, tener en cuenta siempre las inquietudes", apuntó subrauando que a los autoconvocados "los hemos escuchado, ellos nos han dicho que nos inquieta. Paritaria es un tema delicado y escucharemos a todos".