Fabián Martín: "hay que trabajar mucho, el país está pasando momentos difíciles"

viernes, 10 de noviembre de 2023 10:58

Este viernes, en el marco de la entrega de certificados que se desarrolló en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, Fabián Martín, el vicegobernador electo de San Juan, destacó que vienen trabajando mucho para estar a la altura de la circunstancias.

En rueda de prensa, el vicegobernador electo destacó que "a un mes precisamente que asumamos nuestro nuevo cargo venimos trabajando mucho". Y agregó que "se está trabajando especialmente en lo que es el armado de equipos".

Fabián Martín subrayó que, de momento, no tiene definido a los integrantes de su equipo y resaltó que brindará detalles en los próximos días. Además, afirmó que ya tuvo 5 encuentros con el vicegobernador actual, Roberto Gattoni, y resaltó: "estamos viendo todo lo que respecta al tema interno y algunas cosas que quedan por resolver como el tema de la ley de presupuestos, que es un tema muy importante".

Posteriormente, sumó que pondrá foco en el diálogo y destacó: "hay que trabajar mucho, el país no está pasando momentos fáciles. La política tiene que estar a la altura de resolver problemas propios de la gente y no quedarse en trabas que no tienen ningún tipo de sentido".