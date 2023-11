Del sector público y privado: quiénes son los primeros 5 miembros del Gabinete de Orrego

viernes, 10 de noviembre de 2023 11:01

Comenzó la cuenta regresiva para el cambio del gabinete provincial y en este contexto, Marcelo Orrego anunció quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán en los ministerios claves de la provincia. Algunos de los nombres ya cuentan con presencia pública y en el ámbito político. Otros tienen una larga trayectoria en lo privado y ahora tendrán su desembarco en el Estado.

En el acto previo a recibir el certificado como Gobernador electo de la Provincia de San Juan, Marcelo Orrego, adelantó el nombre y currículo de cinco de los miembros que formarán parte de su Gabinete de Gobierno.

C.P.N. Roberto Gutierrez, estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas .

estará a cargo del . Lic. Silvia Fuentes , estará a cargo del Ministerio de Educación

, estará a cargo del Dr. Amilcar Dobladez, en el Ministerio de Salud .

en el . C.P.N. Gustavo Fernández será el Ministro de Producción y Desarrollo Económico .

será el . Lic. Emilio Achem, será quien esté al frente de la Secretaría General de Gobernación.

“Siempre he creído en el trabajo y esfuerzo en conjunto y no en las individualidades. Con eso en mente estamos conformando el equipo que estará trabajando por el futuro de los sanjuaninos", expresó Orrego quien destacó que "los profesionales que he designado han demostrado a lo largo de sus trayectorias personales y profesionales tener las aptitudes necesarias, junto una arraigada vocación de servicio, para poder llevar adelante este desafío”.

Ministro de Economía, Finanzas y Hacienda

Roberto Gutierrez tiene 53 años, es Contador Público recibido en la

Universidad Católica de Cuyo. Se perfeccionó en la Universidad del

CEMA y obtuvo un diplomado en Planificación Patrimonial y Fiscalidad Internacional.

Es Máster en Finanzas con orientación en

Mercado de Capitales.

Actualmente se encuentra realizando el Doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Cuyo.

En su trayectoria profesional cuenta con una vasta experiencia en el sector privado habiéndose desempeñado como asesor contable y financiero en distintas empresas sanjuaninas. En el sector público ha realizado tareas como asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia y en el Congreso de la Nación.

Durante los últimos 12 años ha sido secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Santa Lucía, habiendo trabajado codo a codo con el futuro gobernador en sus años como intendente.

Ministerio de Educación

Silvia Fuentes 50 años Es Licenciada en Educación Inicial egresada de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo.

Profesora de Educación Inicial, egresada de la Escuela Normal Sarmiento. Profesora titular del Instituto de Formación Docente San Buenaventura Barreal San Juan de la Universidad Católica de Cuyo. Profesora titular del Instituto Superior de Formación Docente Silvino Martínez. Educación Especial. Profesora del Instituto Superior de Formación Docente Escuela Normal San Martín.

Directora de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía, 2011-2019.

Concejal del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Lucía periodo 2019-2023.

Ministerio de Salud

Amilcar Dobladez, tiene 49 años. Es Médico Cirujano recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Graduado en Medicina Higiene y Seguridad Laboral, en la Universidad Nacional de Cuyo.

En el área de la salud pública se desempeñó como médico en el Hospital Marcial Quiroga y en Sanatorio Almirante Brown.

Cuenta también con una amplia trayectoria médica en empresas privadas desde hace más de 15 años.

Trabaja desde 2019 en los equipos técnicos de Marcelo Orrego y participó en la elaboración de todos los proyectos de Salud, presentados por Marcelo Orrego en el Congreso de la Nación.

Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación

Gustavo Emilio Fernández tiene 49 años, es Contador Público graduado en la Universidad Católica de Cuyo.

A lo largo de su carrera profesional se ha perfeccionado en diversos institutos y universidades en áreas como economía, comercialización, costos y administración de empresas. Se destacan estudios cursados en la Universidad Comillas de Madrid, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Católica de Cuyo.

Se desempeñó como docente de la Universidad Católica de Cuyo en temáticas de

Responsabilidad Social Empresaria y ha participado en diversas instituciones sociales como colaborador y dirigente.

Entre 2009 y 2023 tuvo una destacada actuación como dirigente gremial empresario en la Unión Industrial de San Juan ocupando los cargos de Tesorero, Secretario y Vicepresidente de la institución. También fue Consejero y Miembro de Junta directiva en la Unión Industrial Argentina.

Ha desarrollado toda su actividad laboral y profesional siempre en sector privado, iniciándose en tareas gerenciales vinculadas a áreas de Administración y Finanzas en compañías de diversos rubros.



Secretaría General de la Gobernación