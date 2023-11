"Aprender, trabajar y produir": Orrego anunció parte del gabinete que lo acompañará en su gestión

viernes, 10 de noviembre de 2023 10:35

Este viernes, el gobernador electo Marcelo Orrego confirmó quiénes serán los que lo acompañarán en su gobierno como parte del gabinete provincial. Fue en el ingreso al acto de entrega de certificados que se desarrolló en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán.

Allí, el mandatario provincial confirmó que quienes lo acompañarán son: Roberto Gutiérrez como ministro de Economía y Finanzas, Silvia Fuentes como ministra de Educación, Amilcar Dobladez como ministro de Salud, Gustavo Fernández como ministro de la Producción y Emilio Achem como subsecretario de la Gobernación.

Tras esto, tuvo palabras de halago para cada uno y aseguró que trabajarán para el bien de los sanjuaninos. "Todos los programas que vamos a desarrollar son para proteger a la familias sanjuaninas. Ésa es mi idea", aseguró destacando sus tres ejes de gobierno: aprender, trabajar y producir. Luego destacó que esto lo hará sin distinción de los colores políticos de cada departamento: "quiero que sepan los intendentes electos, este gobernador va a estar con todos los intendentes sin distinción de color político".

Además apuntó que "siempre hay que tener diálogo con mayoría y minería" y se va a "gobernar con los 19 intendentes y los diputados". "El país no está pasando momentos fáciles, son momentos difíciles y la política debe estar a la altura de la democracia, debe resolver problemas que son propios de la gente", apuntó deseando que "al presidente Dios lo ilumine. Yo me voy a preocupar y le pido a Dios que me ayude a tomar las decisiones correctas".