Uñac, Orrego y Escobar, pregonaron por la defensa de la democracia

lunes, 30 de octubre de 2023 11:57

Este lunes se conmemoran los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina al cumplirse un nuevo aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, que puso fin a 7 años de dictadura militar en el país. En la ocasión, la Casa de Gobierno en San Juan fue escenario de un acto al que asistieron los distintos referentes de los partidos locales.

El gobernador, Sergio Uñac, y el vice, Roberto Gattoni, recibieron al gobernador electo Marcelo Orrego y al ex mandatario provincial en la década del 90, Jorge Escobar. Previo al acto, los tres se reunieron en la oficina de Casa de Gobierno, junto a Susana Laciar, Sergio Miodowski y Roberto Basualdo para hablar sobre el escenario político de ayer y de hoy.

A las 11 se dio el acto formal con motivo de conmemorarse el “40 Aniversario de la Democracia Ininterrumpida en la República Argentina”. Fue en la sala de Situación Dr. Rogelio Cerdera, en Casa de Gobierno y asistieron el presidente y ministros de la corte de Justicia, legisladores nacionales y provinciales, entre otros.

Eduardo Castro, presidente de la UCR, tomó la palabra y dio un mensaje en este contexto. "Allá por 1983 yo iba de guardapolvo a los comité de mi partido. Y esa esperanza que teníamos todos los argentinos porque se respiraba libertad y entusiasmo. Eso permitía que muchos sectores nos incorporáramos a la vida política", comenzó expresando.

Luego destacó que el regreso a la Democracia permitió "vivir sin proscripciones ni provincias intervenidas y con absoluta oportunidad para que los argentinos elijan el gobierno que consideran oportuno". Además destacó que fue el inicio de los derechos de la mujer que "se potenciaron". "Invito a sostener el compromiso con la democracia", señaló.

Por su parte, Jorge Escobar subrayó que se está "celebrando la democracia". "Hace un rato nos refrescaba la memoria Roberto Gattoni diciendo que cuando se cumplieron 30 años de democracia vino Felipe Pigna. En ese entonces antes recordaba que de los últimos 100 años, sólo hubo 30 años de democracia. Ahora llevamos 40 años ininterrumpido", destacó.

"Primero que la defendamos y segundo que sepamos para qué la defendimos. A veces parece que en vez de caminar en recta, lo hacemos en circulo. La historia no debe repetir lo que no queremos repetir", agregó Escobar subrayando que los ciudadanos son "responsables de cuidarla".

Por otro lado, Marcelo Orrego destacó el rol de las personas que hicieron posible que hoy se puede estar en democracia. "En esos pequeños segundos vimos lo que pasó en el último siglo. Tantos hombres y mujeres aportaron para que vivamos en democracia y que lamentablemente ya no están más", subrayó y luego destacó: "hoy es un día en el que tenemos que consolidar el diálogo. es la única forma. Este sistema no es perfecto pero nos va a encontrar en un camino en común. Quiero agradecer a quienes hoy han aportado para que se celebre este día".

Posteriormente pidió trabajar juntos todos los sanjuaninos para afrontar los desafíos que se vienen. "Hay que trabajar de manera mancomunada. Eso está esperando la gente de nosotros. Vienen tiempo en los que la pelea entre políticos no sirve. El escenario cualquier sea el presidente no será fácil pero unidos no habrá obstáculo que no podamos superar", apuntó.

Finalmente, Sergio Uñac dirigió su palabra y destacó la presencia de todos los sectores y colores políticos. "Con Marcelo (Orrego) podemos pensar en algunos temas iguales y en otros distintos pero tenemos un objetivo común que es que San Juan siga creciendo. Me resisto pensar que la política se resuma en una foto pero quien lo quiera resumir es ésta foto que tenemos en la mañana de hoy", agregó Uñac destacando los presidentes de los distintos partidos.

"Quiero resaltar el esfuerzo que se hizo por mucho tiempo para poder recuperar la democracia. A la historia no hay que desconocerla ni olvidarla", apuntó Uñac.