Jorge Chica: "Busquemos la patria que soñamos"

domingo, 22 de octubre de 2023 10:39

Este domingo, Jorge "Koki" Chica, secretario de Estado de Deportes y candidato a Diputado Nacional por la Unión por la Patria, concurrió al Colegio Central Universitario para emitir su voto.

Antes de ingresar al cuarto oscuro dialogó con la prensa y aseguró que "hoy es un día sumamente importante para todos los sanjuaninos, tenemos la posibilidad de expresarnos tras 40 años de democracia. Les pedimos a cada uno que vote con el corazón, buscando la patria que siempre soñamos".



"Es una jornada muy especial porque en lo particular, la última vez que tuve la posibilidad de estar acá con ustedes nos acompañaba nuestro querido Juan José. Hoy también es el primer aniversario que no tengo a mi abuelo. Los hombres de mi casa me acompañan desde otro punto. Quiero agradecerle a los sanjuaninos porque el afecto que hemos recibido en la campaña ha sido sumamente importante en lo anímico", agregó.

"Los sanjuaninos visualizan una gestión. Hoy tenemos dos modelos muy marcados y pedimos que busquemos la patria, que votemos con el corazón, con mucha esperanza de que esta nueva etapa del país se pueda llevar adelante", sentenció el político.