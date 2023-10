Fabián Martín: "Siempre una elección trae esperanza"

domingo, 22 de octubre de 2023 09:30



Este domingo, Fabián Martín, Vicegobernador electo, se dirigió hasta la Escuela Provincia de Mendoza para emitir su voto. Antes de ingresar a la institución dialogó con los medios y resaltó el pedido de que los sanjuaninos se acerquen a las escuelas para elegir al próximo presidente.

"Siempre una elección trae esperanza. Se renuevan las autoridades y aún ante el descreimiento y la desesperanza de la gente con respecto a la política, las elecciones traen esperanza. Hay que tenerla porque la Argentina puede salir adelante, porque la Argentina tiene con qué salir adelante", aseguró Martín.

"Es cuestión de cambiar el plan político y económico que gobierna en el país para para poder empezar a reflotar estas cuestiones que nos interesan a todos. Esperemos que hoy sea un día de la democracia como todos estos domingos anteriores que han habido elecciones en San Juan, que se desarrollen con normalidad y que podamos los sanjuaninos pasar un domingo tranquilo".

Finalmente, dejó un mensaje para quienes no sufragaron en las elecciones anteriores. "Los sanjuaninos tienen que venir a votar. No vaya a ser que por no venir terminen ganando los mismos que le generaron enojo. La democracia nos da la libertad de elegir, es la oportunidad de expresarse y revertir las cosas", sentenció.