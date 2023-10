Petri en San Juan criticó a Massa: "tiene más devaluada la palabra que el peso"

martes, 17 de octubre de 2023 11:53

San Juan recibió este martes a los candidatos presidenciales de "Juntos por el Cambio", en el marco de la gira por Cuyo en tiempo de descuento para el cierre de campaña. Luis Petri, candidato a vicepresidente, dejó resonantes declaraciones y cruzó a Sergio Massa.

"Vamos a bajar la inflación, bajar el gasto público, hay que terminar con los privilegios de la política y los "ñoquis" de La Cámpora. Necesitamos que sean los privados los que crezcan en este país y generen empleo. El Estado ha crecido un 100% pero no hay mejor educación, salud ni seguridad. No puede haber argentinos de primera y argentinos de segunda. No puede ser que los argentinos terminen subsidiando el transporte, la energía y el agua por un principio de igualdad. Hay que defender el federalismo y estar en igualdad ante la ley y mejorar la calidad de vida", destacó a la prensa, al arribar a la provincia.

Cruzó a Sergio Massa al decir que "todas las medidas que está tomando son electoralistas. Esto es plan para hoy e inflación para mañana. Es el ministro de Economía que destrozó la economía con aumentos. Piensa que va a conquistar 2 o 3 fotos a costa de inflación futura. Tiene más devaluada la palabra que el peso y es un cínico al comprometer el futuro de los argentinos. No está a la altura de la circunstancia".

Sobre nuevos nombres del gabinete de JxC, marcó que "los dará a conocer Patricia (Bullrich) en su momento. Un sanjuanino... todo puede ser. Estamos hablando con los gobernadores como Marcelo Orrego para que aporten su visión federal".