Patricia Bullrich en San Juan: "con Orrego tenemos un plan para desarrollar la provincia"

martes, 17 de octubre de 2023 12:17

La candidata presidencial por "Juntos por el Cambio", Patricia Bullrich llegó a San Juan en el marco del cierre de la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre. En ello, se destacó una firma de acta compromiso con el gobernador electo Marcelo Orrego para, en caso de ser presidenta, apoyar el desarrollo de la obra pública.

Orrego le agradeció la presencia en San Juan y destacó sus reiteradas visitas a la provincia. "Tiene una mirada federal y para mí, como gobernador electo, es importante tener una presidenta del mismo color político. Es una amiga y estamos en permanente contacto. Ante cada situación está presente y por ello, firmaremos convenios por obras muy importantes para San Juan, si ella es presidenta. Son obras públicas que otros candidatos quieren que sean privadas y eso no puede ser", dijo.

Sobre las obras son: Ruta Nacional 40, Ruta Nacional 20, Ruta Nacional 150 en el tramo con el límite con Chile, un Hospital pediátrico y viviendas para los sanjuaninos

A propósito, Bullrich agradeció el apoyo, tras firmar el acta compromiso y pidió que los sanjuaninos apoyen a los candidatos legislativos de Juntos por el Cambio. "Van a apoyar todo lo que San Juan necesita para progresar, crecer y que la gente viva mejor"

Y detalló que el acta compromiso, "es el principio de una serie de mejoras en infraestructura, energía, en el manejo del agua y muchos temas que le hacen falta a San Juan. También tenemos el compromiso que en el Gabinete nacional haya un sanjuanino o una sanjuanina. Es sumamente importante para que empuje con fuerza por la economía y la minería, sobre todo las reservas de cobre que hay en la provincia. Generarán trabajo y buenos salarios, todo en sustentabilidad y cuidado del medio ambiente".

Las obras

Bullrich hizo un punteo sobre la relevancia de las obras contempladas en el acta acuerdo:

-Ruta nacional 40: "sabemos la importancia. De golpe hay tramos bien hechos y otros, desastroso. Por eso, los contemplados hacia Mendoza y el de Talacasto a Jáchal son importantísimos. Mi objetivo es que sea siempre transitable y en San Juan, sin duda. La ruta que va de Santa Lucía a Caucete, vimos las estadísticas de muertes y son impresionantes. No tomamos conciencia de la cantidad de muertos y quienes quedan mal para toda la vida por siniestros viales. El gobernador me planteó que para él es fundamental cuidar la vida de los sanjuaninos y que esa es la ruta de la muerte. Hay que cambiarla lo antes posible".

-Viviendas: "todos queremos tener nuestra casa. Con inflación es difícil tener tu casa y sin inflación, se accede al crédito y a cómo pagarla. Con ayuda del Estado y una que permita a los sanjuaninos pagar su casa con créditos simples y económicos y a largo plazo, creo que todos están dispuestos a hacer el esfuerzo para que cada familia tenga acceso".

-Paso de Agua Negra: "insistiremos con Chile. No entendemos por qué no hay avances si tenemos otros pasos complejos en el país. Cuantos más pasos tengamos con Chile, más se crecerá el comercio. Seguiremos con la negociación y vamos a impulsarlo. También hay que realizar 31 km. hasta el límite".

-Hospital pediátrico: "San Juan lo necesita y lo decía Orrego. Es posible establecer un mecanismo de relación con el Hospital Garrahan para que la provincia tenga el suyo en casos importantes, con profesionales de primera. Se puede guiar con telemedicina. Puede ser una ayuda mutua en interconsultas; avanzamos a un modelo de correlación entre hospitales".

-Educación: "es fundamental garantizar 190 días de clase, ni uno menos; calidad educativa y calidad en la formación docente. Vamos a trabajar en equipo con Marcelo para lograrlo".

"San Juan tiene un enorme potencial. Tiene que ser una provincia que en pocos años salga adelante y los sanjuaninos vivan como merecen. Que los jóvenes tengan trabajo, se queden acá y desarrollen sus empresas y emprendimientos. Se desarrollen en minería, aplicando nueva tecnología; necesita más empresas y compañías aéreas para conectividad. Tenemos un programa para trabajar con Marcelo y con los sanjuaninos que estarán en el gabinete y en el Congreso nacional", sentenció.

Análisis

Patricia Bullrich respondió a Diario La Provincia SJ sobre el panorama económico actual. "Desde que asumió Massa, se profundizaron todos los problemas. Nosotros hicimos un análisis con un déficit de 2 puntos y la mayoría tenía que ver con lo energético. Ahora, ese déficit está en 4 o 5 puntos y no sabemos dónde va a terminar. El stock de acumulación de importaciones no pagadas son una bola de nieve, sumadas a las Leliq, a la inflación que es más alta que el 138%. Han pisado todos los precios y hoy, en muchas partes del país ya hay desabastecimiento de productos, de nafta y los Precios Cuidados no existen. La gente no sabe con cuánta plata ir al supermercado. Hay tristeza y desesperación".

Agregó que, pese a todo, quiere llevar tranquilidad al electorado. "Dejen donde dejen la Argentina, han profundizado el pozo, pero la vamos a sacar. Porque tenemos un plan, equipos y una fuerza territorial que nunca tuvo Juntos por el Cambio con 10 gobernadores, intendentes, mayorías parlamentarias y un equipo puesto en la cancha con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete y Melconián en Economía", puntualizó.