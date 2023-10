Uñac festejó en Rawson el Día de la Madre con los candidatos de Unión por la Patria

jueves, 12 de octubre de 2023 22:25

Una multitud asistió e la celebración del Día de la Madre en el Camping Círculo de Oficiales, en el departamento Rawson, junto a todos los candidatos del frente Unión por la Patria, de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.

El gobernador y candidato a senador por San Juan, Sergio Uñac, encabezó el encuentro junto a Koki Chica, candidato a diputado nacional en primer término; Matías Sotomayor, candidato titular a parlamentario del Mercosur; y Celeste Giménez, candidata a senadora en segundo término.

También dijeron presente, el intendente electo, Carlos Munisaga; el diputado Juan Carlos Gioja; el intendente de San Martín, Cristian Andino; la diputada Florencia Peñaloza; Silvia Pérez, Marcos Andino y Eduardo Camus entre otros.

Uñac agradeció la presencia de las mujeres rawsinas y resaltó que “debemos poner en valor que durante 20 años hemos construido una nueva provincia, los peronistas y las peronistas, y hemos puesto de pie el orgullo de habitar la mejor provincia de la República Argentina. Hoy tengo el orgullo de encabezar este proyecto político, pero es con la ayuda y el apoyo de todos ustedes”.

Pidió a la militancia que, en el umbral de la próxima elección, la cuarta para los sanjuaninos, “nos arremanguemos y dejemos todo, porque el 22 de octubre se define cuál va a ser la voz que defienda los intereses de San Juan en el Congreso Nacional, y yo tengo mucha ilusión y muchas ganas de representar a los más de 800.000 sanjuaninos”.

El gobernador manifestó un profundo agradecimiento por todo lo realizado y por lo que se seguirá haciendo. “Mañana nos visita Sergio Massa, el hombre que, en una época caliente, Sergio dijo ‘presente’ para hacerse cargo del ministerio más sensible que tiene el gobierno nacional como es el Ministerio de Economía, y hay que reconocer que está poniendo todo y que los gobernadores y que los militantes estamos acompañando este proyecto político que encarna Unión por la Patria en el país, y que encarna Unión por la Patria en San Juan y en Rawson”.

También manifestó que de acá al 22 de octubre es necesario poner en contexto qué provincia queremos qué país queremos, “conversar con todos, visitar casa por casa y decirles que lo que ponemos en juego es un modelo de país donde un Estado presente debe hacerse cargo de las necesidades de la gente, como lo hicimos en San Juan, y el otro modelo es el de un Estado inexistente y achicado que deja en manos del mercado las cosas que para nosotros solo puede solucionar el Estado”.

Uñac dijo a la multitud reunida que "tenemos el mejor equipo, que son cada uno de ustedes que sé que van a salir a ganar la calle para ganar el 22 de octubre”.

A su turno, Jorge Chica agradeció las muestras de cariño recibidas en el lugar por el reciente fallecimiento de su padre, el dirigente y diputado Juan José Chica.

“Este frente tiene un líder que hizo que todos podamos sentirnos orgullosos y acá muy cerquita, el Complejo La Superiora está lleno de jóvenes que ahora pueden practicar un deporte ahí gracias a una decisión política que definió que el Estado tiene que estar presente para que todos puedan acceder al deporte. Gracias Sergio Uñac por devolvernos ese orgullo sanjuanino”, dijo Chica.

Mientras que Munisaga puso el foco en el rol de las mujeres. “Son las mujeres la que van las que van a traccionar los desafíos que tenemos que afrontar en el futuro. Gracias por el compromiso que demuestran día a día y el apoyo que en estos momentos necesitamos”.

El futuro intendente destacó que más de 35 barrios se hicieron en Rawson en los últimos 10 años y si se suman los de los últimos 20 años, son más de 50 barrios, “estamos hablando de 8000 viviendas y familias con un hogar”.

Sotomayor habló sobre los modelos de país que se ponen en juego en las próximas elecciones. “Elegimos dos modelos de país: un modelo que impulsa Sergio Massa que cree profundamente que la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación y en una patria para todos. Y tenemos otro modelo que nos habla de entregar las Malvinas, que nos dice que el peso argentino es excremento, que dice no la educación pública, que dice no a la salud pública, no a las conquistas sociales que hemos desarrollado entre todos, y les digo que este 22 de octubre tenemos que elegir un modelo que represente al pueblo trabajador, al pueblo peronista”.

La candidata Giménez aseguró que todos los que forman esta lista van a trabajar incansablemente para construir una provincia mejor. “Nosotros queremos más y mejor educación, queremos más y mejor salud, más y mejor trabajo, como lo hizo Sergio Uñac nuestro candidato a senador”.