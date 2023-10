Obra Pública en San Juan: bajan licitaciones por "valores muy altos" y apuran pagos de certificaciones

miércoles, 11 de octubre de 2023 12:38

En un contexto de inflación constante de la mano de los valores del dólar que cambia de semana a semana, el Gobierno de San Juan encaró una serie de decisiones que comprende desde bajar licitaciones por valores muy altos hasta apurar los pagos a las empresas que ya están trabajando en distintas obras públicas.

El gobernador Sergio Uñac contó en rueda de prensa que este martes se reunió con la Cámara de la Construcción y escuchó el pedido del sector de agilizar los pagos. "La situación está difícil. La tensión cambiaria hace que haya falta de entrega en algunos insumos relativos a la construcción. Llevamos tranquilidad y hablamos cuál es el cronograma de pago del Gobierno de la provincia para con los certificados de obra pública", explicó.

Luego señaló que "los expedientes finalizados en octubre se va a liquidar en noviembre. Además es inusual porque los certificados se pagaban a 60 días y ahora a 30 días". Además señaló que "hay una situación que nos preocupa a todos. Una escalada del precio del dólar que impacta en el sistema de precios de Argentina".

El ministro de obras, Julio Ortiz Andino, explicó que la obra de octubre vence el 30 de diciembre y "no todos llegan con el trámite en condiciones pero aquellos que lleguen se tratará de pagar" antes de fin de año. "En general en todo el ministerio tenemos una certificación mensual que oscila entre 6 mil y 6500 millones. Esto incluye las obras que vamos pagando de Nación y nos va reintegrando. No todo sale de nuestras arcas", aclaró Ortiz Andino.

Entre las obras se encuentra la parte destinada a viviendas. En este caso "hubo en los últimos días una devolución por parte de Nación" del monto adeudado, lo que permitió disminuir la deuda. Sin embargo, si los envíos de Nación se frenan, las deudas se generan nuevamente. "Se han hecho pagos extraordinarios muy buenos tras la venida del presidente pero si no continúa se empieza con otro mes", explicó.

Por otro lado, Ortiz Andino explicó que de las otras reparticiones también hay algún problema. "Estamos terminando de acordar en el caso de ENOHSA que tenemos diferencias con las re-determinaciones. Posiblemente firmemos un convenio para sanear rápidamente. Hay un criterio que no corresponde desde nuestro punto de vista. Vamos a hacer un convenio y vamos a pagar en relación a nuestra metodología y luego veremos que ellos nos reintegren de acuerdo a su metodología", señaló aclarando que hace unos días se reunió con Sirerol para acomodar el tema de las obras de OSSE.

"Antes pagábamos dentro de los 30 días. Por un montón de cuestiones estamos en 45 o 60 días. Si pasamos de eso no llegamos a que se pague la certificación de octubre. Eso es complicado porque a las empresas la ponemos en duda... el sistema administrativo cierra a principio de diciembre o el 30 de noviembre... no va a ser fácil para el gobierno entrante, además que tiene que hacer las certificaciones de firma, pagar de forma inmediata. Vamos a pagar en octubre para dar la continuidad de la obra pública", señaló.

Por último aclaró que "Nación sacó hace 10 días un nuevo sistema de redeterminación que se arrima bastante al nuestro. Ha tendido a eliminar el disparador que existía, que antes era del 5% y lo bajaron al 2% pero nosotros lo eliminamos directamente". Luego agregó: "Hoy el problema está en que los índices reflejen o no la verdadera variación de precios. Lo más problemático es que quien va a comprar no le dan precios o le entregan materiales a cuenta. Eso es muy difícil fundamentalmente si tenemos licitaciones dando vuelta o tenemos que acordar algo. Las licitaciones las hemos bajado un poco. En este momento nadie puede ofrecer con certeza y a lo mejor se tiran a la pileta con valores muy elevados por lo tanto no conviene llevarla adelante. Vamos a esperar".