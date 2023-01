José Luis Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan y no descartó ir por fuera del frente oficialista

martes, 31 de enero de 2023 11:45

Finalmente se develó el misterio de una campaña que tomó distintos puntos de San Juan. El exgobernador José Luis Gioja confirmó que será precandidato a gobernador de San Juan por el Partido Justicialista. Quien fue tres veces mandatario de la provincia, nuevamente aspirará a dirigir la provincia, y no descartó hacerlo por fuera del frente oficialista del PJ.

En la sede de Lealtad Justicialista, fue recibido con una ovación de los militantes, que coparon el salón, y acompañado de familiares. Entre las autoridades que estuvieron en el acto resaltaron los diputados provinciales Juan Carlos Gioja y Graciela Seva y el presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Juan Carlos Salvadó.

"Esto iba a ser el lunes, pero el de arriba es el que manda", dijo, en medio de una ovación, en referencia al fallecimiento de uno de sus hermanos. "Quiero agradecer las muestras de solidaridad recibidas por un montón de sanjuaninos y sanjuaninas, amigos y amigas. El domingo pasado se fue el hincha más grande que tenía San Juan, o el que yo conocí: mi hermano Ricardo. Un hombre enamorado y apasionado de esta tierra y que amaba este calor y las tradiciones nuestras. Créanme que él fue uno de los que me pidió que no aflojáramos; que no permitiera que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir. El dolor está en muchas casas. Quien no tiene esperanza, no tiene nada", dijo en el inicio de su discurso.

Y agregó: "En su memoria y su presencia en mí, en Juan Carlos y en César (Gioja, su hermanos) estoy aquí frente a ustedes con mucho dolor a cuestas y con una convicción absoluta: "Ricardo, no te vamos a fallar. Vamos a pelearla". Hoy hay un plan para que el querido pueblo de San Juan considere que lo vuelva a gobernar. A 20 años de que San Juan me concediera el honor de gobernarlo por primera vez, me vuelvo a presentar".

Gioja remarcó: "soy el mismo, con algunas arruguitas y con el alma impecable y el espíritu recién planchado. Tenemos fuerza para emprender y el amor por esta tierra y su gente no tienen una sola arruga. Soy el mismo, con la misma ilusión, con las mismas ganas y dedicado a trabajar por la felicidad de nuestro pueblo. Tengo una experiencia de vida con errores y virtudes. Eso no lo regala nadie y se gana caminando las calles y hasta dándose una piña en el helicóptero".

Repasó su carrera: fue secretario privado del gobernador Eloy Camus, interventor del IPV, luego sufrió la proscripción y una detención en la dictadura militar. Luego, repasó sus cuatro mandatos como diputado nacional, dos períodos como senador y sus gestiones como gobernador, por tres mandatos. Además, habló de su programa de la Segunda Reconstrucción de San Juan.

"Soy un hombre con mucho camino recorrido y mucho hilo en el carretel, todavía. Después de tanta lucha y desafío tengo un sólo interés: quiero devolverle a San Juan, lo que nunca debió haber perdido: ser la provincia más linda. Cuando las cosas andan mal, aparece la buena memoria de nuestro pueblo. Vamos a volver a sumar voluntades, a escuchar e incluir a todos y gobernar para todos", manifestó.

Lo que se viene para la campaña

Gioja señaló que su campaña "será con convicción pero sin peleas; con vehemencia pero sin reproches. Con ideas claras pero sin descalificar a nadie. Bienvenidos a todos los que, si la ley se los permite, se ilusionan con dirigir los destinos de San Juan pero nunca que se olviden que las necesidades de nuestra gente están primero".

Agregó que confía en el acompañamiento de los jóvenes y "les pido que nos concentremos en defender lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer todavía. Vamos a volver para gobernar con la gente".

Habló de generar fuentes de trabajo y que "a los diques los manejen mal, los puentes se agrieten y los caminos se arruinen. Tampoco que las oportunidades se marchiten sobre todo para los jóvenes que quieren irse afuera. Eso lo vivimos y no queremos vivirlo nunca más. Volvemos para que todo eso no vuelva".

Afirmó en tono crítico que "queremos que vuelva el San Juan en el que todos progresaban y todo se hacía armoniosamente y como corresponde. Los hijos de esta tierra tienen buena memoria y miramos hacia atrás para ver lo que no vamos a permitir. No queremos que los hospitales que construimos tengan pocos elementos e insumos y personal mal pagado. No vamos a permitir que los docentes no lleguen a fin de mes y que los empleados públicos tengan zozobras y se sientan perseguidos y amenazados".

Puerta abierta

Al responder preguntas de la prensa, Gioja señaló que si en el marco de la renovada ley de lemas no tuvieran lugar en el PJ, podrían salir de la estructura. "Si no nos dan piola, iremos por afuera. Si nos llaman... estamos conversando. Somos parte de ese frente aunque no compartimos ideas y si hay lugar, iremos por adentro", destacó.

Y sumó: "tenemos la obligación de sumar ideas para un acta constitutiva del frente, donde todos nos comprometamos a cumplir con lo básico de ese acta; con la base de este nuevo movimiento". E insistió en que el actual gobernador Sergio Uñac no estaría en condiciones legales de presentarse nuevamente como candidato: "entendemos que ya cumplió los mandatos que la Constitución Provincial exige".