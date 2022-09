En el Senado Nacional, la UIA presentó su “Libro Blanco” con más de 100 propuestas

miércoles, 7 de septiembre de 2022 21:59

Con motivo del Día de la Industria, el Senado Nacional recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes Rioja, junto a otras autoridades y representantes de la misma institución, que expusieron sobre la situación actual de la industria en el país y las propuestas para el desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo. Asimismo, presentaron su “Libro Blanco” con más de 100 propuestas para impulsar al sector y respondieron consultas de los legisladores.

La jornada se desarrolló en el marco de una reunión conjunta informativa entre las comisiones de Industria y Comercio, que preside el senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo, y Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside la senadora Nora del Valle Giménez. Al finalizar la jornada, los senadores distinguieron a Funes Rioja con un Diploma de Honor de la Cámara Alta.



“Para nosotros es sumamente importante escucharnos, aprender de las experiencias positivas y negativas que tuvieron en los últimos veinte años, no únicamente de ahora”, expresó Basualdo. Y añadió: “Nuestro objetivo es poder estar con ustedes, trabajar desde el Congreso, que sea una herramienta para brindar las leyes necesarias para que la industria pueda avanzar y crecer”.

Por su parte, la senadora Nora Giménez comentó: “Acá hubo propuestas y opiniones muy valiosas. Vamos a recoger estos aportes para hacer una agenda común de trabajo entre las dos comisiones, que nos permita incorporar tal vez muchas discusiones y muchos debates que están entre paréntesis, pendientes, esperando que nosotros tomemos la iniciativa, aunque las circunstancias sean difíciles. Ese es nuestro compromiso. Una renovación de la esperanza rescatando el diálogo”.

Asimismo, Funes Rioja se refirió al trabajo realizado desde el año pasado: “Encomendamos a nuestras regionales, provincia por provincia, región por región, desde las realidades locales cuáles eran las potencialidades y cuáles eran las necesidades, hacia dónde tenemos que ir para buscar ese equilibrio y corregir las asimetrías”. En este sentido, entregó un documento elaborado por la institución denominado “libro blanco”. “Es una obra dinámica”, agregó para luego detallar que “nuestro proyecto industrial hoy lo hemos plasmado en ese instrumento”. “Representamos a la industria, la representamos federalmente, creemos en el federalismo productivo”, afirmó.

Daniel Funes de Rioja también resumió: “Nosotros pedimos certidumbre, reglas claras, confianza, y pedimos concertación de políticas de estado. Argentina no puede dar más vaivenes. Nosotros necesitamos un ambiente donde haya políticas de estado como tienen los grandes países, a los que nosotros queremos parecernos porque hay empleo de calidad, salud y educación de calidad. No nos nuclea la política partidista, sino nuestro proyecto industrial. Necesitamos un shock de convencimiento de que podemos crecer, de que estamos en condiciones de hacerlo. De que los jóvenes no se tienen que ir, que tienen oportunidades acá. Y nosotros que somos grandes, poder dejarles una Argentina integrada, federal”.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, secretario y director ejecutivo de la UIA resaltó: “La UIA es una representación del entramado industria que tiene 130 años en el país. Representamos el 21% del empleo formal, del sector privado. Tenemos 1,3 millones de empleadores y queremos incrementarlos, para eso necesitamos políticas que nos ayuden a desarrollarlos. Representamos el 37% de las exportaciones de bienes, el 27% de las recaudaciones de impuestos y el 20% del PBI y a su vez tenemos los mejores sueldos y en blanco como todos saben. Tenemos una política industrial que es la de desarrollar el país y crecer, porque creemos que sin industria no hay Nación”.

Por parte de la UIA participaron también Diego Coatz, director ejecutivo; Carlos Reyes, secretario de política tributaria; Matías Furió, vicepresidente Pyme; Julio Cordero, vicepresidente de política social; Claudio Terrés, presidente de medioambiente; Carolina Castro, presidente de legislación y relaciones parlamentarias.