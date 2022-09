Uñac, sobre apoyo a municipios: "es un esfuerzo de los sanjuaninos"

martes, 20 de septiembre de 2022 11:01

Este martes, el gobierno provincial anunció el apoyo a municipios de $200 millones para afrontar el pago del 35% de aumento a sus empleados así como la actualización del 25% para contratados estatales. El gobernador Sergio Uñac destacó que es "un máximo esfuerzo".

"Hemos dispuesto una ayuda a los municipios y un aumento a los contratados, haciendo el máximo esfuerzo para que ningún trabajador del Estado provincial y municipal pierdan el poder adquisitivo. Esto se equilibra con la ley de coparticipación municipal del 2018 y este es un aliciente, una ayuda para que los intendentes puedan dar los aumentos necesarios", dijo en rueda de prensa.

En tanto, sobre el proyecto para que contratados puedan pasar a planta permanente señaló que "está casi listo. Creo que esta semana o la próxima, irá a la Cámara de Diputados para ser tratado. Y en ese sentido, los contratados en el 2016 y si quedó alguien del 2015, serán contemplados con los del año 2017 y 2018. El resto, será tratado de acuerdo a años sucesivos".

Panorama nacional

Sobre la salida del gobernador mandatario de San Luis de la Liga de los Gobernadores, afirmó que "lo de Alberto (Rodríguez Saa) me sorprendió porque tengo mucha relación con él y ha venido muchas veces acá. No conversé en el último tiempo y no estuve en la última reunión de la Liga. De todas maneras, se lo respeta en su decisión.

Mientras que acerca del rechazo del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti a las elecciones PASO, dijo: "no conversé el tema de las PASO pero si podemos simplificar las administraciones y las elecciones nacionales en una sola elección para que la sociedad vote una sola vez y defina candidaturas en elecciones una sola vez, es mucho mejor. Es una simplificación".