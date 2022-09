Uñac tras reunión de Gabinete: "se debe poder disentir en base al respeto"

viernes, 2 de septiembre de 2022 11:56

Alimentar la paz social y respetar las diferencias para la buena convivencia. Bajo ese objetivo, este viernes el gobernador Sergio Uñac concretó una reunión de gabinete en Casa de Gobierno que contó no sólo con el vicegobernador Roberto Gattoni y los ministros sino también hubo secretarios de Estado y el asesor letrado.

La convocatoria se dio después de que el país se viera conmocionado con el ataque sufrido en la noche del jueves contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "El repudio más absoluto a ese intento que algunos dicen de magnicidio pero no está tipificado en el Código Penal y la justicia lo calificó de intento de homicidio agravado", señaló Uñac quien destacó que "es un intento de homicidio hacia Cristina Fernández pero en definitiva, por encima de su nombre está la institución. Hay un atentado directo, teniendo en cuenta el cargo de Cristina Fernández, es hacia la democracia".

Uñac señaló que la reunión fue para "defender las instituciones y la democracia" y establecer pasos a seguir. En este escenario informó que se convocará a las fuerzas que conforman el Frente de Todos a estar presentes en un acto a las 13 horas en el Sindicato de Estaciones de Servicio. Luego habrá otro acto a las 18 horas pero destinada a toda la militancia en el Partido Justicialista. "La idea es que debatamos lo que implica para la sociedad y las consecuencias que esto pueda traer", apuntó.

También se prevé una convocatoria más amplia para los sectores institucionales con los otros partidos políticos de San Juan pero sin horario a confirmar. "La idea es unificar un discurso que debe ir en línea con mantener la paz y repudiar cualquier atentado contra cualquier ciudadano", agregó Uñac.

El gobernador explicó que si bien no habló hasta el momento con Cristina Fernández de Kirchner sí se comunicó con la secretaria y le transmitió su solidaridad por lo ocurrido. Además aclaró que desde el Gobierno de San Juan no convocaron a ninguna marcha pero se será "respetuosos de las decisiones que tomen los ciudadanos". "Lo único que pedimos es conservar la paz social", pidió.

Por otro lado, señaló que se vive "un momento difícil para la democracia" y destacó que todo esto "resta institucionalidad, resta cohesión social, resta perspectiva de presente y futuro para todos pero especialmente para los más jóvenes. La convocatoria debe ser para respetar la paz, vivir en democracia, poder disentir en base al respeto".

"Esto nos debe permitir mirar lo que hemos construido, que a la luz de algunos, puede ser poco o mucho lo logrado, éste es un punto de inflación. el camino nunca es el odio y el no respeto a las instituciones. El camino es poder disentir, poder pensar y San Juan lo viene haciendo bien. Podemos no pensar igual pero siempre lo hemos hecho en base al respeto. No es un ejemplo de nada San Juan pero nos ha permitido seguir avanzando", finalizó Uñac.

Tras el encuentro, el ministro Alberto Hensel destacó que esta situación tiene "una significativa gravedad institucional" y que "la democracia tenemos que defenderla". "Se está poniendo en juego la base del sistema democrático. Rechazamos los discursos para profundizar las diferencias y la grieta en la sociedad no conducen a nada positivo. Tenemos que reflexionar y llevar calma en este caso a los sanjuaninos buscando puntos de consenso y acuerdo", agregó el funcionario.