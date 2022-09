Allende: "hemos llegado a una situación límite y tenemos que hacer una autocrítica"

viernes, 2 de septiembre de 2022 10:45

El diputado nacional Walberto Allende consideró que todo el arco político en Argentina debe hacer una autocrítica tras la situación que vivió la vicepresidenta con un atentado contra su vida por parte de un manifestante. El hecho ocurrió el jueves en la noche y por el hecho el detenido fue imputado por tentativa de Homicidio Calificado.

"Es un hecho que nos ha conmocionado a todos. Es un hecho sumamente grave y que atenta contra el sistema democrático. Me pareció bien las expresiones de todo el arco político. La foto en el Senado donde estaban reunidos los partidos que tienen distinta representación, es un poco lo que nos hace falta", señaló Allende en rueda de prensa.

Luego indicó que "son momentos de reflexión particularmente para la clase política de cómo ha ido evolucionando y nos ha llevado a la situación actual. Hemos llegado a una situación límite y tenemos que hacer una autocrítica de cómo hemos ido arrastrando a la sociedad argentina a la situación actual. Es una intolerancia total en todos los ámbitos pero particularmente en la política".

Allende expresó que "debe haber una convocatoria amplia, primero para repudiar el acto en sí pero también debemos aprovechar como una oportunidad para poder consensuar temas vinculados a la realidad".

"Anoche estuvimos en contacto, se convocó a una sesión especial a las 11 de la mañana pero es una oportunidad que no debemos desaprovechar pero también bajar las expresiones de la manera de dirimir las diferencias políticas y la tolerancia para tener diálogo con quienes no piensan como nosotros. Me hubiera gustado que la convocatoria contra el atentado y en defensa de la paz y democracia tendría que venir de todos los sectores políticos", finalizó.