"Cumplí mi sueño": Fabián Gramajo se recibió de abogado

domingo, 18 de septiembre de 2022 09:44

"¡Ya soy abogado!", proclamó el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo en sus redes sociales para compartir un logro personal. Es que el mandatario municipal decidió finalizar una materia pendiente en su vida y lo celebró en familia y con sus seguidores. Fue en el escenario virtual en el que también mostró sus jornadas de estudio e incentivó a los sanjuaninos a no postergar lo que más quieren para superarse.

"Con alegría y emoción quiero contarles que finalmente me recibí de Abogado. Fueron años de esfuerzo y mucho sacrificio, porque además de mis múltiples tareas como Intendente y de estar siempre al servicio de la gente, retomé los estudios y gracias a Dios, pude cumplir mi sueño de recibirme de abogado", destacó junto a fotos en las que se lo ve firmando su título y feliz, junto a su familia.

"Gracias a mi mamá por haberme enseñado todo lo que sé y por repetirme siempre que no hay que bajar los brazos; gracias a mis abuelos que hoy me guían desde el cielo porque siempre fueron mi ejemplo a seguir; gracias a Daniela por ser mi compañera de vida, por alentarme y trabajar siempre juntos; gracias a mis hijas por su enorme apoyo y amor incondicional; y gracias de corazón a todos ustedes que me dieron fuerzas y mensajes de aliento en este camino", expresó el funcionario que completó su carrera en la "Universidad Argentina John F. Kennedy".

Gramajo insistió con su mensaje alentador: "Si hay algo que puedo decirles es que con esfuerzo, perseverancia y pasión se logra todo lo que uno sueña".