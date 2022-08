Gattoni sobre el pedido de UDAP con el paro docente: "es problema de ANSES no de los sanjuaninos"

lunes, 8 de agosto de 2022 08:53

Este miércoles, UDAP irá al paro docente para pedir una mejor condición para el sector especialmente de los jubilados. La medida de fuerza fue bajada por CTERA a nivel nacional para las provincias con la posibilidad de que las medidas se incrementen a futuro. Al respecto, el vicegobernador, Roberto Gattoni, se manifestó molesto por la medida en la provincia.

"Hay un clima social generalizado que es delicado. También creo que se está tratando de cambiar y revertir un patrimonio que tenemos los argentinos que es el orden social a pesar de las dificultades", comenzó expresando Gatoni en Radio Colón.

Luego agregó: "reclamar en San Juan por los jubilados docentes cuando es problema de ANSES no de los sanjuaninos. Podes hacer un petitorio pero el gobierno de San Juan no puede hacer nada, más que llevar la inquietud al presidente de lo que manifiesta un sector".

Además, consideró que el planteo de que los docentes tengan el 82% móvil jubilatorio no es muy viable. "No se si todos los docentes pueden percibirlo. Tienen un régimen especial pero es muy difícil que la Nación en estas condiciones cambie un régimen especial que ya es beneficioso de un sector porque realmente no hay fondos", agregó.

Por otro lado, Gattoni se mostró expectante con las nuevas medida de Sergio Massa y destacó que "son ejes que suenan atractivos, que parecen ser un buen camino". "En general son anuncios que generan buenas expectativas en toda la sociedad. Los anuncios requieren consistencia y al abarcar Producción, Hacienda y sector Agrícola, van a tener coherencia y consistencia", destacó subrayando que más allá de todo lo fundamental es el "apoyo político de la coalición" gobernante porque "sin esto es imposible avanzar".

El vicegobernador destacó que el gobernador Sergio Uñac irá a Buenos Aires para mantener una reunión con Sergio Massa con la mirada puesta en la producción local, especialmente sobre cómo afecta la falta de insumos por las restricciones. "Tenemos las expectativas que cuando hizo el anuncio la minería es uno de los sectores que más aporta... la relación insumo importado que requiere la minería y el resto de las economías, es inferior a la cantidad de dólares que genera por exportación", adelantó.