Uñac sobre eliminación de las PASO en el país: "las Primarias cumplieron una etapa en Argentina"

lunes, 29 de agosto de 2022 09:43

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de San Juan de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), varias provincias ya trabajan en el mismo sentido. Algunas de éstas son Catamarca y Salta, donde ya los legisladores avanzan en el tema. Pero también está el rumor de que podría llegar la iniciativa al Congreso.

Ante este escenario, el gobernador Sergio Uñac señaló que las PASO "cumplieron una etapa en la Argentina" y que es hora de ver otro sistema electoral para el país.

"Votar 2 veces no era necesario. Las Primarias Abiertas tuvieron su ciclo y molestar 2 veces a los sanjuaninos no era necesario. Desde que se aplicó las PASO el escenario ha sido idéntico. En San Juan sólo una vez un partido político no alcanzó ese mínimo. Después, en el 95% de los escenarios, fue el mismo. No es necesario votar 2 veces", comenzó expresando el mandatario provincial quien subrayó que el proyecto de nueva ley electoral debe debatirse en las distintas comisiones de Diputados "para que los legisladores puedan opinar".

"Tengo conocimiento que Salta y Catamarca están evolucionado respeto a esto. Las Primarias cumplieron una etapa y la democracia implica buscar una nueva forma de participación política", señaló.

Por otro lado, se refirió a lo ocurrido el fin de semana en Recoleta con la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner que generó la movilización de las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires para descomprimir la situación en la zona. "Rechazo la actitud de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. No solo no se cuidaba el orden sino que se atentaba contra quienes estaban en las inmediaciones. La Ciudad no es una provincia sino un municipio y el intendente cumplió un error tangible. Luego llamar al orden para expresar las ideas con libertad", agregó Uñac.

Sobre la resolución del fiscal entorno al pedido de condena contra Cristina Fernández de Kirchner, señaló que "el fiscal debería haber aportado mayores pruebas pero soy respetuoso de lo que haga el Poder Judicial".

Finalmente se refirió a los recursos económicos que aporta la Nación y el recorte que está haciendo la cartera de Hacienda nacional y aseguró que "lo que hace Massa es redistribuir partidas". "Todos los ministerios tienen un porcentaje que no se alcanza a concretar por retraso en las obras o por una cuestión administrativa. No estamos notificados de paralización de obras pero por ahora este recorte no afectaría en nada", finalizó.