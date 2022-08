La oposición se unió en San Juan para frenar la modificación del Código Electoral

lunes, 29 de agosto de 2022 11:01

Este lunes, los partidos políticos de la oposición en San Juan se unieron para expresar su rechazo a una modificación del Código Electoral con miras a las elecciones del 2023. En un acto desarrollado en un reconocido hotel, los partidos de los frentes Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto se mostraron unidos no sólo para la foto sino también en sus objetivos: frenar la eliminación de las PASO y una posible ley de Lemas bajo otro nombre.

"Estamos para defender la democracia en San Juan. El 16 de diciembre se eliminaron las PASO en San Juan, con una iniciativa del Gobierno de San Juan con una sesión polémica, de manera intempestiva no dejaron leer los artículos. La excusa era que íbamos a ir a votar menos pero eso no era así. Al contrario, vamos a ir a votar más", comenzó expresando Marcelo Orrego en esta ocasión.

El diputado nacional destacó que este cambio se judicializó no sólo por parte del Juntos por el Cambio y el Partido Socialista sino también por una facción del Frente de Todos. "Quedan 2 instancias más y todavía no se resuelve y pese a eso, el Gobierno de San Juan ha insistido con una ley de lemas. Una ley que empobrece a la democracia argentina. Una ley de Lemas que tiene que ver con lo retrógrado y pasado, algo que pasaba hace 30 años y es antidemocrático y anticonstitucional porque viola los artículos 185 y 244 de la Constitución Provincial", agregó subrayando que "todos los que estamos acá estamos convencidos de que el Gobierno quiere modificar una ley que ya está en curso que es la 613M, que establece que no se puede modificar la ley 18 meses antes de las elecciones. La están cambiando para sacar ventaja y eso no podemos permitirlo".

Por su parte, Martín Turcumán mostró el malestar por estos cambios: "La convocatoria que se generó desde este espacio y a la cual acudimos es absolutamente amplia y estaba dirigida a todos los partidos políticos de la oposición. Estamos convencidos de que se está violando flagrantemente la constitución y nos obliga a actuar como lo estamos haciendo. Estamos alertando a la ciudadanía de esta maniobra del Ejecutivo para perpetuarse en el poder y no nos deja otro camino de plantearlo en la justicia. No somos los que estamos judicializando la política en San Juan. La judicializa aquellos que violan la norma y obliga al resto de los partidos que sí somos republicanos a salir en defensa del mismo".

Por su parte, Gustavo Fernández aclaró: "el vicegobernador de la provincia mintió cuando dijo que este tratamiento tiene un amplio consenso y eso es mentira. El consenso es interno dentro del Frente de Todos. No solo que no hay consenso con todos los partidos de representación parlamentaria sino que aquellos partidos sin representación parlamentaria no hemos recibido ni un llamado ni un mensaje de texto para ser invitados a un debate. Cuando se habla de la reforma del Régimen Electoral, no solo se habla de quienes tienen representación parlamentaria sino para todos los partidos. Aquellos que no tenemos representación parlamentaria tenemos el derecho de participar del debate de manera sistemática".

Además, Marcelo Arancibia comparó lo que está pasando en San Juan con la forma de actuar de la vicepresidente de la Nación: "La derogación de las PASO a nivel nacional o su suspensión que indica que hay un hilo conductor entre la actitud de Cristina Fernández de Kirchner y el Frente de Todos. Ésta es de retrotraerse y revelarse a la jurisdicción de los Tribunales cuando avizora el alegato del fiscal Luciani que fue sumamente argumentado con el pedido de condena. Esta decisión del Frente de Todos de San Juan de cambiar no solo las reglas sino ir más allá de la Constitución y de las leyes derogando la Ley 613M que impide modificar el sistema electoral es intentar instalar un sistema electoral inconstitucional que es la Ley de Lemas y es porque ellos se creen superior y por encima de las leyes".

En la ocasión estuvieron presentes los presidentes de los siguientes partidos políticos y agrupaciones

Producción y Trabajo (Marcelo Orrego)

Acción por una nueva democracia (Martín Turcumán)

Propuesta Republicana (Enzo Cornejo)

Unión Cívica Radical (Horacio Tello)

Generación por un Encuentro Nacional (Marcelo Arancibia)

Dignidad Ciudadana (Gustavo Fernández)

Coalición Cívica (Facundo Guzmán)

Partido Socialista (Nahuel Cárdenas)

Actuar (Gustavo Uzin y Rodolfo Colombo)

Modar (Dante Figueroa)

Agrupaciones Políticas: Cesar Aguilar de Bloquismo Auténtico, Alberto Dávila de Encuentro Republicano Federal, Miguel Arancibia de Republicanos Unidos.

