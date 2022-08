Uñac cauto sobre el proyecto de presupuesto: "hay dudas"

lunes, 22 de agosto de 2022 11:36

"Hay dudas". Con esas palabras, el gobernador Sergio Uñac se expresó entorno al proyecto del presupuesto que trabaja el gobierno nacional con partidas para cada una de las provincias. El mandatario sanjuanino estará viajando este martes a Buenos Aires para reunirse con algunos funcionarios nacionales, entre ellos Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, con el fin de aclarar algunos ítems sobre los fondos que llegarán a San Juan.

"Es probable que mañana viaje a Buenos Aires para ver el proyecto de presupuesto que se presentó. Hay cosas que están y otras que hay que seguir discutiendo. No tenemos la copia de lo que se incluyó y no. Hay dudas y no quiero expresar sobre cosas que puedan generar polémica porque puedan estar incluida", expresó Uñac en rueda de prensa.

El mandatario provincial destacó que "la idea es primero corroborarlo y luego hacer un análisis con la prensa y los sanjuaninos". Además señaló que "la obra pública y las tarifas nos preocupa y necesitamos mayores precisiones".