Planes sociales a empleo formal: aseguran que en San Juan hay importante mano de obra calificada

martes, 16 de agosto de 2022 09:21

El Gobierno nacional establecerá un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios. Poco a poco, se van conociendo detalles de lo que se denominará "Puente Empleo" para la "Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad".

A propósito de ello, el ministro de Desarrollo Humano, Fabio Aballay destacó en radio Estación Claridad que "comenzamos a trabajar en esa posibilidad con la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial de San Juan y la Fundación UOCRA desde la capacitación. Hoy desarrollamos cursos con ellos que aspiran a tener mano de obra calificada. También se creó el programa "Vincular" para enlazar a los titulares de los programas "Potenciar Trabajo" y el sector privado".

Resaltó que San Juan es una unidad de gestión que nuclea a 3500 titulares de ese programa y hay más que responden a otras unidades. "Hoy nos proponen desde Nación que tracemos un perfil social y otro laboral de cada uno de los beneficiarios y desarrollar otra interacción. Nosotros hemos entrevistado a las más de 3500 personas y nos encontramos con que, de ese universo, el 96% quiere capacitarse. Y en ese grupo, hay personas con secundario completo y muchas cursan estudios terciarios y universitarios y otros, tienen oficios como soldadores, albañiles, plomeros o tienen carnet profesional", detalló.

En ese contexto, resaltó que con la propuesta de Nación llegarán a todos los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, aunque no estén en su unidad de gestión. "No se va a perseguir a nadie sino que se les propondrá vincularse con una empresa. El Estado Nacional lo que necesita es capitalizar ese recurso humano por el que está pagando un beneficio importante. También, por otra parte, se tratará de seducir al sector privado para que pueda tomar esa mano de obra calificada, de quienes tienen oficios o se están capacitando. El empleador deberá pagar la diferencia para llegar al salario del convenio colectivo y por 12 meses no pagará el 90% de las cargas sociales. Pasado ese tiempo, se decidirá si sigue ese vínculo contractual pero como empleado efectivo. De lo contrario, seguirá con el plan social", explicó.

Auditoría de planes sociales

En San Juan, estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan y el Gobierno provincial y nacional. La firma de ese convenio se realizará este martes por la tarde.

"Entendemos que lo harán estudiantes avanzados de Trabajo Social y desde el ministerio también vamos a aportar profesionales para avanzar rápidamente. Trazarán los perfiles de cada beneficiario. Creemos que por fuera de la unidad de gestión de la provincia, hay al menos 10.000 beneficiarios más de planes sociales en San Juan", marcó Aballay.