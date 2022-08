San Juan ya cuenta con el nuevo Código Procesal Civil

jueves, 11 de agosto de 2022 16:47

Por unanimidad, la Cámara de Diputados otorgó acuerdo a la readecuación de la norma de procedimiento al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y a la modernización y adaptación del Poder Judicial a las nuevas modalidades de gestión y organización.

Esta iniciativa impulsada por la Corte de Justicia implicó un minucioso trabajo por parte de la Legislatura a fin de contribuir a la construcción de una justicia moderna y cercana a la comunidad, que resuelva los conflictos de forma rápida y eficaz favoreciendo el cumplimiento del mandato del preámbulo de la Constitución Nacional que es afianzar la justicia.

Asimismo, durante la Novena Sesión del período ordinario, el cuerpo legislativo ratificó un convenio firmado con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; aprobó un Acta Acuerdo de Intención entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la provincia y un convenio de préstamo con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). También otorgó acuerdo a un tercer convenio marco de adhesión al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) firmado entre el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno Nacional, y aprobó el acuerdo de Implementación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación provincial del SINTYS.

Por otra parte, ratificó dos convenios con la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de obras de pavimentación: uno firmado con las Municipalidades de Rawson y Santa Lucia y, otro, con la Municipalidad de la Capital.

Además, la Cámara modificó la Ley de Ministerios y Secretarías de Estado (Ley Nº1101-A) y la Ley que crea y regula el Departamento de Aeronáutica (Ley 162-A).

Y, por último, impuso el nombre a una escuela de Nivel Inicial en Capital.

Nuevo Código Procesal Civil

Tras la presentación de los argumentos por parte de la diputada Celina Ramella, la Legislatura resolvió aprobar el nuevo Código Procesal Civil.

En la ocasión, la legisladora sostuvo que “la Corte de Justicia de San Juan consideró necesario y oportuno remitir este proyecto legislativo que permita por una parte la readecuación de las normas de procedimiento al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y por otra parte la revisión general de los institutos procesales y las competencias funcionales para lograr la modernización y adaptación a las nuevas modalidades de gestión y organización del Poder Judicial”.

“Esta Cámara de Diputados no es indiferente a estos cambios y como tal se desarrolló un trabajo minucioso, a consciencia por el cual me siento profundamente agradecida, no solo con los diputados que participaron en el trabajo desde la Comisión de Justicia y Seguridad y la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, a cargo de su presidenta Marcela Monti, sino también con los miembros de la Comisión de Reforma integrada por los doctores Juan Carlos Pérez, Abel Soria Vega y Edgardo Navarro, a quienes les agradezco porque realmente fue fructífera la reunión porque pudimos evacuar muchas dudas y al mismo tiempo coordinar varias cuestiones de redacción y técnica legislativa”, expresó la diputada en su alocución.

Seguidamente agregó que “también quiero agradecer a la Dirección Legislativa de esta Cámara por el gran aporte y a todos los que de alguna manera apoyaron en esta ardua pero honrada tarea”.

“Al sancionar este Código de Procedimiento Civil adecuamos su normativa a las acciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, Provincial y en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, señaló la diputada Ramella.

A continuación, sostuvo que “en el nuevo código se incorporan, por una parte, principios procesales, que como dice el abogado y doctor en Derecho Lino Palacios, son las directivas y orientaciones generales en las que se funda cada ordenamiento jurídico procesal. Estos concretan las garantías constitucionales. El mismo Código establece que éstas normas deben ser interpretadas y aplicadas con arreglo a los principios de: buena fe, cooperación, igualdad entre las partes, de inmediación, de concentración, simplificación, publicidad de los actos, pluralidad de forma y eficacia”.

Por último, la diputada dio a conocer los principales asuntos que se incorporan en este Código Procesal Civil y dijo “se destaca el Proceso Colectivo, la Acción de Tutela Preventiva del Daño, la implementación de tecnología digital efectivizando la paulatina eliminación del uso de papel y el acceso remoto de los operadores jurídicos a la constancia del proceso con una perspectiva de llegar al expediente digital lo más pronto posible. Además, la suspensión de los plazos procesales que pueden pedir los abogados litigantes en momentos de parto, adopción, cuidado de un familiar enfermo, internación, entre otras causales, resguardando así sus derechos fundamentales”.

“Por otra parte, se actualizan las imposiciones del domicilio, domicilio electrónico, el proceso arbitral y el proceso sucesorio haciéndolo justamente en base a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Se ha modificado y adaptado la estructura y las funciones de los organismos judiciales, las reglas de competencias; se acentúa el propósito de otorgar celeridad al trámite de las causas, no solamente con la inmediatez del juez y de las partes en todos los actos procesales sino además en la concentración en la audiencia inicial de todo lo que tiene que ver con la prueba y con las peticiones de las partes”, agregó la diputada.

“También amplia los supuestos de notificaciones electrónicas y faculta a la Corte a incorporar la notificación por cédula mediante este mecanismo electrónico. Regula además la subasta electrónica como medio ágil, transparente y seguro para proceder a la venta forzada de los bienes en la etapa de ejecución de la sentencia. Simplifica el proceso del beneficio de litigar sin gastos en orden a enfatizar el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Atenúa los requisitos e interposición de la acción otorgando al juez un rol más activo en la gestión de la prueba. Por otra parte, adecúa el proceso de adquisición de dominio por Usucapión para el que se dispone un trámite del proceso ordinario y se incorpora la comunicación previa al fiscal de Estado a fin de ejercer la oportuna y eficaz defensa de los derechos de la provincia, y con esto resguardar el interés fiscal. Estas serían las cuestiones más importantes del Código”, concluyó la legisladora Celina Ramella.

Modificación de la Ley de Ministerios y Secretarías de Estado (Ley 1101-A)

También, la Legislatura otorgó acuerdo a la modificación de los artículos 2º, 23º y 30º de la Ley 1101-A. Este punto del orden del día fue fundamentado por el diputado Gustavo Rodríguez quien destacó unificación de las secretarías de Obras Públicas y la secretaría de Servicios Públicos dentro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; y la creación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Emergencias dentro del Ministerio de Salud Pública.

De esta forma, los artículos quedaron redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°- Los Ministerios integran bajo su dirección, las siguientes Secretarías:

MINISTERIO DE GOBIERNO:

Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

Secretaría de Relaciones Institucionales.

Secretaría de Tránsito y Transporte.

MINISTERIO DE DESARRROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL:

Secretaría de Promoción Social.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

Secretaría de Educación.

Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS:

Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Secretaría de la Gestión Pública.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Secretaría de Obras y Servicios Públicos Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Secretaría de Agua y Energía.

Secretaría de la Coordinación de la Obra Pública.

MINISTERIO DE MINERÍA:

Secretaría Técnica.

Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero.

Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO:

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

Secretaría de Industria, Comercio y Servicios.

Secretaría de Política Económica.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

Secretaría Técnica.

Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera.

Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Emergencias

MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA:

Secretaría de Turismo.

Secretaría de Cultura”

“ARTICULO 23°.- Compete a este Ministerio los asuntos inherentes a la salud en todo el territorio de la Provincia. En especial, es de su competencia:

Lo atinente a la planificación, coordinación y ejecución de las políticas de salud en el territorio de la Provincia, y la integración armónica de estas políticas con los planes y programas de la Nación, atendiendo a los principios de prevención y recuperación de la salud pública.

El contralor de la calidad de las atenciones médicas y hospitalarias brindadas por los entes públicos y privados en todo el territorio de la Provincia, ejerciendo el poder de la policía 'sanitaria en los establecimientos.

Intervenir en las políticas de control y regulación de equipos, instrumentos y productos vinculados con la salud, y los que pudieran afectarla en forma directa o indirecta.

El diagnóstico, planificación y ejecución de las políticas preventivas y en la promoción de una cultura preventiva en la comunidad.

La administración de la protección social de la salud de los agentes del Estado Provincial y Sociedades del Estado.

La Gestión Integral de Riesgos, Emergencias y Desastres en todo el territorio de la Provincia de San Juan, mediante la prevención, asistencia, mitigación, rehabilitación y reconstrucción, estableciendo mecanismos adecuados de información, monitoreo, evaluación y seguimientos de dichos procesos”

“ARTÍCULO 30.- Se faculta al Gobernador para transferir, modificar y suprimir servicios, como asimismo, el funcionamiento de Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y demás organismos centralizados y los descentralizados dependientes de los Ministerios y Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo. La facultad delegada es a efectos de lograr la mayor eficiencia en el funcionamiento del referido poder”.

Convenio con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Luego, el diputado Silvio Atencio expuso los fundamentos de este proyecto del Poder Ejecutivo que propone aprobar un convenio marco de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de San Juan.

El legislador explicó que el acuerdo tiene por objeto promover la equidad de género en el ámbito de la Economía Social, Solidaria, Popular y Transfeminista; fundamentando el reconocimiento de proyectos que incorporen en sus acciones e iniciativas una perspectiva transversal de género y diversidad, proponiendo la transversalización de la perspectiva de género como principio rector de las políticas públicas hacia la igualdad de géneros en continuidad de esa línea y con el objetivo de promover la equidad en las entidades de la económica social y solidaria, se creó el Fondo para la Igualdad de Géneros INAES (FIGI).

Préstamo de FONDEP a la provincia

Después, la Cámara de Diputados ratificó el "Acta Acuerdo de Intención", suscripta el 3 de noviembre de 2021, entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la provincia; y también, aprobó el "Modelo de convenio de préstamo a suscribir entre el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y San Juan por la suma de Cuatroscientos Noventa y Seis millones de pesos ($496.000.000,00), sin intereses; facultándose al Ministerio de Hacienda y Finanzas para actuar en los trámites de negociación, modificación, celebración y suscripción de los contratos y documentación que resulten necesarios para la implementación e instrumentación del endeudamiento mencionado.

Este punto del orden del día fue fundamentado por el diputado Rodolfo Jalife, quien señaló que el gobierno nacional con el espíritu de seguir acompañando el desarrollo del sector MIPyMES, con medidas concretas y directas a través del FONDEP, consiguió una serie de asistencias financieras a las Provincias, destinadas a incrementar los Fondos de Garantía de carácter Público Provincial, para dar oportunidad a las MIPyMES locales de un mayor acceso al crédito.

Por otro lado informó que la Asistencia Financiera se hace en el marco de autorización acordada por el artículo 16º de la Ley de Presupuesto Año 2022 N° 2342-1, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial, a tramitar aportes provenientes del Tesoro Nacional y/o contraer obligaciones con el Gobierno de la Nación y/o acudir a fuentes alternativas de fondos, y/u otorgar avales y/o garantías, con las limitaciones dispuestas por los Programas de Asistencia financiera, u otro que los sustituyan o reemplacen, aprobados por leyes provinciales, conforme a las condiciones del mercado, con personas físicas o jurídicas que operen legalmente en la República Argentina o en el exterior, cuyo objeto social sea posible de concretar, pudiendo garantizar las operaciones con los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley Nacional N° 23548) o cualquier otro régimen que lo modifique o sustituya, o ceder en pago los fondos antes indicados, cuando el monto del financiamiento no supere el veinte por ciento (20%) del Presupuesto Total de Gastos.

Ejecución de obra de pavimentación en Rawson y Santa Lucía

Asimismo, los legisladores y legisladoras aprobaron un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y las Municipalidades de Rawson y Santa Lucía firmado el 12 de mayo de 2022.

En la ocasión, habló el diputado José Luis Esteve como miembro informante, quien explicó que el presente acuerdo busca concretar la ejecución de la: "Obra Básica y Pavimentación calle Güemes-Tramo: Ruta Provincial N° 108 (Calle Gorriti) a calle Belgrano, departamentos Rawson-Santa Lucia". La construcción insumirá un costo total de Treinta y Siete millones Ciento Veinticinco mil pesos ($37.125.000,00).

El objeto consiste en mejorar la Red Vial Urbana Municipal, la cual se encuentra sometida a un importante desgaste por el incremento de la ocupación residencial y asegurar así adecuadas condiciones de transitabilidad a los servicios de transporte público de pasajeros y a los usuarios en general, facilitando la circulación hasta los lugares de trabajo, centros de salud y educación, como así también a las áreas comerciales (Supermercado Mayorista - Casa central), productivas y de esparcimiento público; mejorando de tal forma la calidad de vida de la población de cada departamento de San Juan.

Adhesión al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social

Por otra parte, la Legislatura ratificó un acuerdo marco de adhesión al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) firmado entre el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno Nacional y por el otro lado, aprobó el acuerdo de Implementación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación provincial del SINTYS, suscripto entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, y la provincia de San Juan.

En esta oportunidad, el diputado Gastón Berenguer explicó los argumentos del presente proyecto y sostuvo que tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para realizar el intercambio y cruzamiento de información entre sus propios organismos, con los organismos de carácter nacional y las demás provincias adheridas al SINTYS y viceversa; así como establecer la obligatoriedad de la registración del CUIT/CUIL/CDI o de la clave/b nominación que a criterio de SINTYS sea necesaria para sustituir a los mismos. Asimismo, el acuerdo marco habilita la celebración de acuerdos instrumentales, y actas complementarias destinados a agilizar e instrumentar el intercambio y cruzamiento de información entre los adherentes al SINTYS, y especificar las características de la asistencia técnica a implementar en cada proyecto.

Por otra parte, sostuvo que el convenio de implementación y puesta en funcionamiento de la Unidad de la Coordinación provincial del SINTYS, las partes acuerdan establecer la creación en el ámbito de la Administración Pública Provincial de la Unidad de Coordinación Provincial.

Repavimentación de las principales Avenidas de San Juan

Más tarde, el cuerpo parlamentario aprobó un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Capital firmado el 11 de abril de 2022. El diputado Juan Carlos Abarca fue el encargado de fundamentar este asunto que propone la ejecución de la obra "Repavimentación de Avenida Libertador General San Martín, Avenida Córdoba y Avenida José Ignacio de la Roza”.

En la ocasión, el legislador informó que el costo que requiere la mencionada obra es de quinientos sesenta y un millones trescientos sesenta y ocho mil ochenta y uno con 59/100 pesos ($561.368.081,59).

Además, indicó que las obras mejorarán las condiciones de transitabilidad a los servicios de transporte público de pasajeros y a los usuarios en general, facilitando la circulación hasta los lugares de trabajo, centros de salud y educación, como así también a las áreas comerciales, productivas y de esparcimiento público.

Imposición de nombre a una escuela de Nivel Inicial de Capital

Seguidamente, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de Ley presentado por la diputada Fernanda Paredes que propone imponer el nombre Escuela de Nivel Inicial "Los Colibríes" a la Escuela de Nivel Inicial N° 53, ubicada en calle San Lorenzo Este 281, entre calles Mendoza y Tucumán, en el distrito Concepción, Capital. Cabe señalar que estuvieron presentes los directivos y docentes de la institución educativa.

Modificación de la Ley que regula el Departamento de Aeronáutica

A continuación, la Legislatura aprobó la modificación de la Ley Nº 162-A sobre la creación y regulación del Departamento Aeronáutica Provincial. En esta ocasión, habló la diputada Marcela Monti como miembro informante, quien explicó los cambios a realizar debido a que actualmente el piloto del avión y helicóptero oficial accedió a los beneficios de la jubilación y los pilotos que se presentaron para el cargo no cumplen con el requisito de la edad.

De esta manera, fue sustituido el artículo 22 de la presente normativa por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 22.- El ingreso a la Dirección Provincial de Aeronáutica del Personal de Pilotos, está sujeto a las siguientes condiciones:

1) Poseer licencia de Piloto Comercial o Piloto Comercial de 1° clase.

2) Demostrar capacidad técnica ante una Comisión designada a tal efecto.

3) Acreditar antecedentes aeronáuticos que, a criterio de la autoridad, sean satisfactorios.

4) Ser argentino, no tener menos de veinticinco (25) anos y no más de cincuenta y cinco (55).

Además, los legisladores sustituyeron en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 14, 22, 27, 28, 29 de la normativa antes mencionada, la frase "Departamento Provincial de Aeronáutica", por "Dirección Provincial de Aeronáutica". Se debe adecuar la contracción y el articulo que le antecede a cada sustitución.

Resoluciones

Luego, el cuerpo Legislativo declaró de interés:

Deportivo y Social, la "5° Copa Argentina de Master Vóley", organizada por la Federación Sanjuanina de Vóleibol (FSV) conjuntamente con el equipo de Master Vóley de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con el auspicio de la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA) y la Dirección General de Deporte dependiente de la Secretaria de Bienestar Universitario ( SECBIEN) de la Universidad Nacional de San Juan , a realizarse desde el día 12 al 14 de Agosto del año 2022 en la Provincia de San Juan. (Diputado Gustavo Usín)

Social y Cultural, el Festival Nacional de Coros SAN JUAN CANTA 2022, organizado por el Coro Arturo Beruti y el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de San Juan, que se llevará a cabo los días 11 al 15 de agosto de 2022. (Diputada Fernanda Paredes)

Educativo, Social y Cultural, el programa "Cosechando buenos hábitos", organizado en el marco de la campaña "Alimentando Voluntades" del Programa Nutrición en Vivo, en conjunto con la Fundación Modo de Vida y el Ministerio de Educación de la Provincia, a desarrollarse durante los meses de septiembre y octubre del corriente año. (Diputado Juan Carlos Abarca)

Social y Cultural, la 20º Cabalgata a la Difunta Teresa a realizarse el día 13 al 15 el mes de agosto del 2022. Organizado por la Agrupación Gaucha Difunta Teresa. (Diputado Marcelo Mallea)

Social, Educativo y Científico, la “III Reunión Plenaria Anual de la Abogacía Joven F.A.C.A.” que se llevarán a cabo el día 13 de agosto de 2022, en el Salón Sarmiento del foro de Abogados de San Juan. (Diputada Celina Ramella)

Social, Educativo y Científico la "Jornada de Derecho Ambiental", que se llevarán a cabo el día 26 de agosto de 2022, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. (Diputada Celina Ramella)

Educativo, Cultural y Social la VIII Edición del proyecto Jóvenes Construyendo Democracia 2022. (Diputada Marcela Monti)

Cultural, Social y Educativo, el proyecto del Festival de Teatro para las infancias “Sanjuaniiiños” que se llevará a cabo durante los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto, con una programación de carácter nacional, que incluirá obras y presentaciones artísticas de San Juan y otras provincias. (Diputado Andrés Chanampa)

Comunicación

Por último, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Comunicación de autoría del diputado Carlos Platero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo inste a la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado — OSSE- a realizar los estudios de factibilidad técnico-económica necesarios para la extensión de la red cloacal sobre calle Avenida Colón entre Avenida Libertador General San Martin y calle Sarmiento ubicada en el departamento de Santa Lucía.