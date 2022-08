Asumieron nuevas autoridades en el Ministerio de Salud

lunes, 1 de agosto de 2022 12:49

En la mañana, del lunes en la sala de conferencias del tercer piso del Centro Cívico, la Ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando hizo entrega de la norma legal respectiva a quienes cumplirán funciones en la Secretaría Técnica, Zona Sanitaria II y Centros de Salud.

Se trata del nuevo secretario Técnico, Dr. Juan Pablo Pacheco, del coordinador Médico del CEMEC, Dr. Isidro Putelli, el nuevo jefe de la Zona Sanitaria II, Dr. Diego Olivares, la nueva directora del Centro de Adiestramiento René Favaloro, Dr. Lidia Alonso, el nuevo director del Centro de Salud de Capital “Alfonso Barrasi”, Dr. Rubén Fraifer, la directora del Centro de Salud de 9 de Julio “Arturo de la Colina”, Dra. Adriana Peralta y la nueva directora del Centro de Salud “Las Margaritas” Dra. Helia Pereyra.

En base a eso, Alejandra Venerando dio la bienvenida a las nuevas autoridades y mencionó “iniciar este lunes con la puesta de función del nuevo equipo de Salud del Ministerio es una manera de comenzar una renovación dentro de nuestra institución”.

Seguidamente, reconoció a funcionarios salientes y dijo “quiero agradecer profundamente a quienes me acompañaron este tiempo de gestión. Hoy algunos cambian de función pero esto no significa que se van del equipo de Salud sino que, cumplirán una función diferente dentro del Sistema. Es por eso que, quiero destacar desde me lugar, su idoneidad, responsabilidad, humildad y todo el aporte que han realizado al Ministerio de Salud durante este tiempo”.

Finalmente, agradeció a los nuevos funcionarios por aceptar cumplir las funciones: “La conducción dentro del Sistema de Salud es un nuevo desafío. Sé del compromiso y responsabilidad de cada uno de ustedes, dentro de su trayectoria han dejado una huella y espero que en esta nueva función puedan seguir creciendo. Continuaremos trabajando en proyectos, ideas y metas con más fuerza que nunca. Nuestro objetivo principal es cuidar la salud de todos y todas las sanjuaninas, priorizando al paciente y al equipo de salud. Seguiremos trabajando para brindar calidad, accesibilidad y equidad en materia de salud de nuestra provincia".

Acompañaron en el acto de asunción, el secretario Coordinación Administrativa Financiera, Lic. Guillermo Benelbaz; la secretaria de Planificación, Dra. Alina Almazán y el subsecretario de Medicina Preventiva, Dr. Matías Espejo, directores, jefes de zonas sanitarias, Direcciones y Divisiones, entre otras autoridades.