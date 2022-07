Industria Automotriz: El presidente de ADEFA expuso en el Senado

jueves, 7 de julio de 2022 17:15

La comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), recibió hoy a las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), quienes expusieron sobre la situación de la industria automotriz.

Durante el encuentro se hizo referencia al proyecto de Ley aprobado en Diputados con media sanción, que crea el Régimen de Promoción de Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor, con el objetivo de promover las inversiones en el sector, fortalecer su cadena de valor, generar puestos de trabajo de calidad, fomentar una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador, el desarrollo de nuevos modelos y autopartes, con escala y competitividad. Además, la iniciativa refiere que busca avanzar en la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovaciones, teniendo como primordial siempre el cuidado del medio ambiente, y la mejora en la seguridad vehicular.



Al comenzar la reunión, el senador nacional Roberto Basualdo expresó que “es fundamental impulsar este proyecto de ley que tuvo media sanción recientemente en Diputados, que es una ley de promoción de la industria automotriz y de autopartes, para generar más producción y trabajo, fundamental en este momento del país”. Asimismo, informó que “todo lo que digamos acá lo van a tener no únicamente los senadores que pertenecen a la comisión de Industria y Comercio sino todos los senadores, se lo vamos a pasar para que puedan conocer más de este proyecto que se votó en Diputados, y que ahora pasa al Senado, para que se pueda avanzar lo más rápido posible”.

Por su parte, el senador Víctor Zimmermann destacó: “Como vicepresidente de la comisión de Presupuesto suscribo plenamente a las palabras del presidente de esta Comisión, ni bien tengamos el giro correspondiente no tendremos ningún problema en gestionar una reunión conjunta de ambas comisiones, para sesionarlo lo antes posible, ese es el desafío”.

Durante el encuentro expuso Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA, quien informó que “El 60% de todo lo que nosotros producimos en nuestras fábricas se exporta. Es el principal mercado que tenemos y con esta producción llegamos a 29 mercados de exportación. Tenemos 13 terminales, más de 600 productores de autopartes, más de 800 concesionarios. Dentro de la cadena de valor tenemos más de 165 mil empleos generados por la industria y cuando le sumamos los empleos indirectos tenemos una estimación que llega a los 500 mil puestos de trabajo. Es el segundo sector industrial en inversión extranjera directa”. Y agregó: “Además de ser un sector importante en términos de inversión, producción, empleo, entendemos que es un sector muy importante en términos de divisas por sustitución de importaciones”.

Al referirse a la ley aprobada recientemente en Diputados, consideró que “tiene 3 aspectos fundamentales que son básicamente esta competitividad de un marco impositivo que nos permita exportar. Hoy no podemos recuperar el IVA. Esta ley lo que permite es que ese IVA que nosotros tenemos no pase a ser un costo del proyecto: lo que permite es tener ese recupero de IVA de manera acelerada con respecto a lo que tenemos hoy. El segundo aspecto es que hoy nosotros tenemos retenciones a las exportaciones, factor clave a la hora de buscar competitividad en el exterior. Y el tercer punto es el aspecto de ganancias y cómo nosotros consideramos la ganancia y la amortización acelerada dentro de esas ganancias, sobre las inversiones sustanciales que hacemos, pensando que son inversiones sustanciales a riesgo de largo plazo. ¿Son incentivos? No, no son incentivos, es hacer que los impuestos sean competitivos a la hora de exportar”, continuó el presidente de ADEFA

Asimismo, Galdeano destacó: “Las 13 terminales que estamos en Argentina, competimos en Argentina por ser la elección de los clientes en Argentina, pero además nuestras plantas compiten con plantas de la misma compañía en el exterior por ser la fuente de abastecimiento de un mercado. En este contexto, la competitividad que nosotros podemos generar en el mercado para exportar, competitividad impositiva, competitividad de toda la cadena de valor incluyendo terminales, autopartistas, en calidad, en costos, es fundamental. Y que también es importante que nosotros tengamos condiciones de ingreso equivalentes a los que tienen otros mercados, que no paguen impuestos de importación en esos mercados a los que queremos llegar”.

Por otro lado, detalló: “Nosotros estimamos que nuestra carga impositiva, entre impuestos provinciales e impuestos municipales y tasas, estamos entre el 11% y 12% en la producción. En la comercialización, cuando sumás todo es alrededor del 54% que tiene un auto que se vende en una concesionaria en Argentina. Brasil tiene el 7% en la producción y México tiene el 0%. Nuestras autopartes, por ejemplo, pagan ingresos brutos. Cuanto exportamos tenemos un reembolso de cerca del 6% de ese 11 o 12%, pero el otro 6% lo estamos exportando”.



El presidente de ADEFA, al ser consultado por Basualdo, en relación a la reunión previa, donde se puso en consideración un ante proyecto de ley propuesto por ACARA, dijo: “nosotros creemos que hoy tenemos normas que están en el Código Civil y Comercial que rigen la relación entre terminales y concesionarios, igual que nos pasa en otros países del mundo, entonces eso ya existe hoy”. En este sentido, se comprometieron a hacer llegar a la Comisión propuestas en relación a la problemática planteada por ACARA.

Participaron del encuentro los senadores Carlos Espínola (Frente Nacional y Popular), Eduardo Costa (UCR), Dionisio Fernándo Scarpín (UCR), Víctor Zimmermann (UCR), Eduardo Vischi (UCR), y Ana María Ianni (Unidad Ciudadana). Asimismo, estuvieron presentes Eduardo Rastrelli, gerente General de ADEFA; Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de la misma entidad; Federico Ovejero, vicepresidente de GM; María Ángela Stelzer, directora de Asuntos Corportivos de VW; Nicolás Abbate, director de Nissan; Diego Kukulanski, gerente de Relaciones Institucionales de Stellantis; Analía Pellegrino, gerente de Relaciones institucionales en Iveco Argentina S.A.; Ezequiel Vallejos Meana, director de Asuntos Gubernamentales de Toyota; Martín Garat, gerente de Relaciones Institucionales y legales de Scania; Paula Camogli, jefa de Asuntos Públicos de Renault; y Tomás Cociancich, responsable de Asuntos Públicos de Mercedes Benz Camiones.