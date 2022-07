Uñac: "estamos predispuestos a hacer una causa común para que se cumplan los objetivos políticos"

lunes, 4 de julio de 2022 12:44

El gobernador Sergio Uñac se refirió a la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía de la Nación, en reemplazo de Martín Guzmán quien renunció el pasado sábado. En la ocasión el mandatario provincial destacó que San Juan ya ha trabajado en varias ocasiones "codo a coco" con ella cuando era secretaria de Provincias.

"Hemos visto bien lo de Silvina Batakis y esperamos que los mercados se tranquilicen", señaló Uñac quien este martes estará viajando a Buenos Aires para participar de algunas reuniones con diferentes sectores, entre estos vinculados al programa Argentina Hace.

Por otro lado, destacó que desde San Juan "la vemos bien" y "la repercusión hay que verla en los mercados". En este escenario destacó que el dólar "está cotizando alto, debería haberse manteniendo en lo que estaba" pero "otras veces paso esto".

Uñac destacó que "ha sido un fin de semana intenso" y que ya se "veía una tensión interna que no se puede negar". "No se si lo esperábamos pero creíamos que este desenlace podía evitarse pero no se evitó", lamentó destacando que entre los gobernadores han estado en permanente comunicación.

"Ha sido un fin de semana intenso, con muchas llamadas, comunicaciones permanentes. Estamos predispuestos a seguir acompañando y hacer una causa común para que se cumplan los objetivos políticos e institucionales", aseguró Uñac quien espera que San Juan pueda "seguir cumpliendo con las metas".

El gobernador indicó que a fin de mes se hará una nueva cumbre de gobernadores del Frente de Todos y se espera que sea en Río Negro.