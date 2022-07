Uñac: "esperamos que este nuevo lanzamiento del gobierno nacional de respuestas a los argentinos"

viernes, 29 de julio de 2022 09:53

"Necesitamos respuestas". Con esas palabras, el gobernador Sergio Uñac se refirió a los cambios que se esperan a partir de la designación de Sergio Massa como nuevo "superministro" de Economía, Producción y Agricultura de la Nación.

"Son tantos los cambios que se han dado en estos días que vamos a esperar unos días para ver para dónde vamos. Necesitamos los cambios adecuados para los resultados", señaló Uñac en rueda de prensa luego deseó "el mayor de los éxitos para todos los cambios".

El gobernador indicó que más allá de lo que se conoce por la prensa nacional, no conoce bien la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y cómo esto pudo influir en todos los cambios en el gobierno. "Internamente no sé cómo se desarrolla. Los gobernadores no estamos en el día a día pero sí marcamos el territorio porque se necesitan respuestas", aclaró.

"Necesitamos respuestas y esperamos que este nuevo lanzamiento del gobierno nacional de esas respuestas a los argentinos. Los sanjuaninos hemos sabido proteger la situación particular", destacó Uñac subrayando que es "parte de este gobierno" y que "los resultados no estaban acompañando".