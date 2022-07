Uñac aclaró que la Constitución lo habilita para un nuevo periodo y no descartó que lo acompañe una mujer

lunes, 18 de julio de 2022 11:58

El gobernador Sergio Uñac se refirió este lunes a la posibilidad de que se candidatee a un nuevo mandato y aclaró que la Constitución Provincial sí lo habilita para tal paso.

"Yo nunca modifiqué la Constitución ni pretendí una nueva convocatoria o consulta popular. Eso se hizo cuando era intendente y se terminaron de concretar los trámites administrativos en el 2011. La Constitución está reformada y permite las 3 gestiones", comenzó aclarando Uñac en rueda de prensa.

Luego evitó hablar de su candidatura pero sí se animó a lanzar que podría acompañarlo una mujer en ese camino: "no sería descabellado que fuera un intendente, un funcionario, un militante y menos descabellado que sea una mujer".

Por otro lado, destacó la actitud de los 16 intendentes que forman parte del Frente y que manifestaron su apoyo a Uñac para una posible nueva candidatura. "Les agradezco la muestra de confianza. Aún no he estado con ellos de manera global pero he ido conversando con ellos", expresó.