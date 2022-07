Uñac sobre las medidas de Batakis: "vi una ministra muy enfocada en lo que hay que hacer"

lunes, 11 de julio de 2022 14:36

"Vi bien los anuncios, hay que dejar que corra el tiempo". Con esas palabras, el gobernador Sergio Uñac expresó que vio con buenos ojos la serie de medidas que anunció la ministra de Economía, Silvina Batakis quien este lunes hizo el anuncio de una batería de medidas para bajar estabilizar al país.

Tras la conferencia que dio Batakis, el mandatario sanjuanino se reunió con la ministra de Hacienda, Marisa López, y analizaron el rumbo de la economía. "Me pareció muy bien, tuvo una pequeña calma los mercados después de eso", comenzó expresando Uñac en rueda de prensa.

Luego destacó: "la ministra que tiene mucha experiencia en gestión. Definió 2 o 3 cosas que son básicas como no más ingresos al Estado, cuando no hace falta; pero cuando está justificado está bien. Pero ingresar por ingresar no hace ningún beneficio. También ha decidido cumplir con las metas del Fondo, como es el equilibrio fiscal".

"Son conceptos básicos que parecen muy comunes pero no se vienen cumpliendo. En San Juan si se cumple y hemos conversado mucho con ella en cada uno de los programas porque incluso estaba al frente de la Secretaría de Provincias", agregó Uñac subrayando que vio "una ministra muy enfocada en lo que hay que hacer, con experiencia y conocimiento de las medidas que hay que tomar".

Por otro lado, se refirió al aumento sostenido de precios que se viene dando semana a semana. "Hay que llamarnos todos a un trabajo solidario. Cuando está justificado, tampoco se pretende que el empresario, industrial y comerciante pierda plata porque si se funde deja de generar empleo. Los aumentos por las dudas tampoco son buenos porque no llevan a ningún puerto", finalizó.