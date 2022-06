La CGT San Juan sobre las marchas: "tienen que ser a través de las instituciones"

lunes, 13 de junio de 2022 11:47

"Tienen que ser a través de las instituciones". Con esas palabras, el responsable de la Confederación General de los Trabajadores, en San Juan, Eduardo Cabello, destacó que toda marcha y reclamo en la provincia se debe hacer a través de los gremios y sindicatos que representan a los sectores sino "se desvirtúa".

"Las movilización son buenas porque alertan a todos. Lo que se conversa demasiado puede llevar a que la gente pierda la consciencia sino hay que hacerlo con más rapidez", comenzó evaluando Cabello a Diario La Provincia SJ.

El sindicalista y diputado provincial por el Frente de Todos, destacó que desde la CGT local se está "contento porque los maestros tienen mejor salario". Luego recordó que con la UOCRA se consiguió obtener el 62% de aumento para el sector con una cláusula gatillo.

"Tenemos libertad porque lo hacemos con la parte privada y dentro de los grandes proyectos quizás tenga posibilidad mayor. El problema es cuando el Estado o los trabajadores del Estado quieren hacer eso. El Estado dice 'no me alcanza más para repartir', 'quiero hacerlo de la mejor manera pero si lo hago acá o allá desvirtúo todo'. Con el gobierno lo hemos hablado y se ha dado todo lo que más se pudo", agregó.

Eduardo Cabello reconoció que "ha cambiado todo" desde el sindicalismo hasta la política. Todo "ha sufrido un cambio muy profundo y fuerte. Y la gente hoy tiene estas salidas que son lógicas en la medida que tengan un eje. Siempre pedimos que tiene que ser a través de las instituciones sino empezamos a desvirtuar todo", apuntó.

"Hay que decirle al sector qué clase de provincia queremos. Una provincia con política de estado y para todos o una política sólo estatal", subrayó el diputado provincial quien luego lamentó la inflación que hay en el país y que no se puede detener: "parece que nadie sabe cómo se termina la inflación, todos tiene un librito pero nadie puede hacerlo".

"Si no tenemos producción, no ponemos a trabajar la Argentina, no empezamos a exportar, si no abrimos más cosas, si solo sacamos impuestos y no damos, me parece que la inflación va a seguir. Me parece que hay un juego de poder entre grandes empresarios y el gobierno nacional. No se si Guzman será o no quien llevará esto adelante pero deben hacer algo porque no se puede seguir viviendo así", consideró.

Si bien en el gobierno anterior, de 2015 a 2019, hubo 5 paros nacionales de la CGT, Cabello descartó que ahora se vaya a dar una medida de fuerza a nivel nacional. "Estuvimos con los movimientos sociales conversando y si hacíamos un paro ahora era para salir pacíficamente pidiendo por no más inflación, pero no para hablar mal de nadie", finalizó.