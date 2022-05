San Juan ya trabaja con Vitivinicultura y Cancillería para la defensa ante la denuncia de dumping en EEUU

lunes, 30 de mayo de 2022 10:36

"Estamos trabajando con Cancillería y con Vitiviniculatura, preparando la defensa contra esa denuncia". Con esas palabras, el ministro de la Producción de San Juan, Ariel Lucero, aseguró que en los próximos días se responderá a la denuncia por dumping (competencia desleal), que una firma norteamericana interpuso ante las autoridades de Estados Unidos por considerar que el último año ingresó un volumen de mosto a un precio "inferior al justo" desde Argentina.

Al respecto, el responsable de la cartera productiva de San Juan, que trabaja ya a la par de su par en Mendoza, explicó que en la denuncia "dicen que las empresas locales reciben beneficio para llegar al mercado americano". Sin embargo eso no es así y lo demostrarán en el texto que preparan.



"Vamos a demostrar que no hay acción benéfica del sector para competir por un precio menor sino que es una diversificación", explicó Lucero en rueda de prensa haciendo referencia a los procedimientos usados hace años por la industria, como el acuerdo diversificador entre Mendoza y San Juan que determina el porcentaje de cada cosecha destinado a elaborar mosto.

La denuncia formal la radicó hace una semana la empresa norteamericana Delano Growers Grape Products que acusó a la industria mostera argentina de vender sus productos en suelo de Estados Unidos a un valor por debajo del costo de producción. Ante esto solicitó a su gobierno que aplique medidas antidumping contra los exportadores argentinos. Esto obligaría a las empresas mosteras locales a tener que pagar aranceles extraordinarios para ingresar sus productos a suelo estadounidense.

Según publicó el diario Los Andes, el caso está ahora en manos de las Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que hace unos días confirmó que iniciará una investigación formal sobre la situación denunciada. Según la firma norteamericana, el costo de producción de mosto en Argentina es de U$S 9,79 por galón (3,78 litros), un valor similar al que se mide en EEUU, pero aseguran que las empresas locales están ingresando a ese mercado a un valor de U$S 7,50 FOB. Para ellos, sumando los costos de transporte y envío, Argentina debería estar vendiendo su mosto a un precio de desembarque de U$S 12,93 el galón. Además, Delano Growers Grape Products denuncia que el acuerdo de diversificación entre Mendoza y San Juan y el accionar de Mendoza Fiduciaria, fomentan la baja del precio del mosto producido en Argentina hasta el punto de caer en “competencia desleal”.

Situación

El mosto de uva vendido a Estados Unidos representa más de u$s 50 millones y la actividad le da trabajo a casi 30.000 personas en todo el país. Hay 26 plantas procesadoras de jugo, las cuales usan los insumos generados por las fábricas "mosteras" ubicadas en la región de Cuyo, con San Juan como epicentro. Allí hay siete de las nueve compañías de este tipo, mientras que en Mendoza se ubican las dos restantes.