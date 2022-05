Gattoni sobre reformas electorales: "tenemos que ir pensando y debatiendo"

martes, 3 de mayo de 2022 10:16

Este martes, se concretará en la Cámara de Diputados sanjuanina un encuentro convocado por el vicegobernador y presidente legislativo nato, Roberto Gattoni con los presidentes de bloques para abordar los cambio del Código Electoral, de cara al 2023, con la eliminación de las elecciones PASO.

"Vamos a reunirnos con los presidentes de los bloques para tratar, entre otros temas la Ficha Limpia y el sistema electoral que podría reemplazar las PASO. Si bien aún no tenemos el fallo de la Justicia, tenemos que ir pensando y debatiendo", expresó Gattoni en los micrófonos de radio Estación Claridad.

Agregó que parten de "la idea que no haya dos sistemas para que la gente vote dos veces en las elecciones generales. Hasta ahora, no hay nada formal, sólo trascendidos. Lo concreto es que hoy por hoy, no hay ningún proyecto que reemplace las PASO".

Acerca del panorama en el escenario político, que encarará elecciones el año que viene, el vicegobernador se sinceró: "va a ser difícil que salga una ley por unanimidad, pero para eso tenemos que charlar. Lo fundamental es que haya trabajo en común y diálogo. No vamos a esperar a que salga la sentencia judicial porque los tiempos corren; por eso nos reuniremos hoy."