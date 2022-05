Censo 2022: en San Juan destacaron un operativo "exitoso"

miércoles, 18 de mayo de 2022 22:10

A las 18 horas, culminó el operativo del Censo 2022 y desde San Juan destacaron que fue exitoso en toda la provincia. Así lo señalaron el coordinador del censo, Marcelo Espósito, como así también la ministra de Hacienda, Marisa López.

"Estamos concluyendo el operativo censal en la sede de Infinito por Descubrir, tenemos que agradecer a todos los sanjuaninos y personas que han participado en una estructura que llevó a cabo el operativo, y que implicó meses de arduo trabajo (...) Fue un operativo de consideramos exitoso porque permitió que los consistas tuvieran contacto con la mayoría de los sanjuaninos", dijo Espósito.

A nivel nacional se conoció que en San Juan, más de 52% de la población completó el censo digital, es decir 330.359 personas. En tanto que el presidente Alberto Fernández llegó esta noche hasta la sede del INDEC donde se encontraba reunido con el titular de ese organismo, Marco Lavagna, para interiorizarse del operativo del censo 2022 que se llevó a cabo hoy en todo el país.

En este caso, desde la provincia, Espósito destacó el trabajo de todos los que participaron en los operativos, como así también de las fuerzas de seguridad que garantizaron un buen desarrollo de los procedimientos.

"Para las personas que no han podido tener contacto con los censistas deben hacer un reclamo a la página censo@indec.gob.ar o al 0800 - 345 - 2022 diciendo 'No fui censado/a', y dar la identificación, provincia y dirección. Van a ser visitados por los jefes de fracción, a partir de mañana, en un lapso de no más de 3 semanas", agregó.

Por su parte, la ministra Marisa López destacó: "Hemos cumplido con le objetivo propuesto en el día de hoy". Así también, agradeció a quienes trabajaron en los operativos, y agregó: "realizamos un relevamiento con cada uno de los intendentes de loa 19 departamentos y podemos concluir que ha sido exitoso".