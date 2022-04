Allende, sobre la ley de Alquileres: "hay que lograr dictamen"

martes, 12 de abril de 2022 15:19

Este martes inició la consulta a los sectores involucrados en el mercado de los alquileres, en vistas a modificar la norma vigente en la Cámara de Diputados. En San Juan, los legisladores también hacen sus rondas de consultas e impulsan que se pueda lograr dictamen por unanimidad.

"La comisión fijó como fecha de fin de trabajo el próximo 27 de abril. En consulta vía Zoom se recibirán los aportes de entidades y de la provincia. Nosotros, con la diputada Graciela Caselles y Fabiola Aubone, nos reunimos para conocer la opinión de los inquilinos de viviendas familiares y de los salones comerciales, así como de inmobiliarias y propietarios. Esto nos permitirá evaluar la propuesta que vamos a hacer a la comisión legislativa. Esperamos que a fin de mes podamos llegar con un solo dictamen para poder ir rápidamente a la sesión", dijo a Diario La Provincia SJ, el diputado nacional de Frente para la Victoria por San Juan, Walberto Allende.

Adelantó que no acuerda con la derogación de la ley pero sí como la modificación de la normativa vigente. "Hay que modificar algunos artículos porque la verdad es que no dio el resultado esperado. Hay tres puntos centrales donde se ha hecho más hincapié: tiempo de duración de los contratos, la indexación que sea de 6 meses y no de un año por la inflación y agilizar los juicios de desalojo", marcó.

También señaló que no apoya un impuesto "a la vivienda sin habitar": "se castiga a los propietarios con un tributo más. Sus razones para no ocupar o alquilar son respetables. No se los puede obligar a entrar al negocio de los alquileres"

Valoró que con esta norma "podamos ponernos de acuerdo ya que, en su oportunidad, fue votada casi por unanimidad pero no funcionó. La inflación en Argentina también llevó a que se complicara la situación. Algo falló en el medio y por eso impulsamos que el 27 se logre un dictamen".