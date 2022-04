Uñac pidió a Diputados un proyecto de ley electoral para implementar tras la eliminación de las PASO

viernes, 1 de abril de 2022 11:11

Elaborar un nuevo proyecto de ley que se implemente tras la eliminación de las PASO. Eso es lo que pidió este viernes el gobernador Sergio Uñac a los legisladores sanjuaninos en la Apertura de Sesiones en la Cámara de Diputados provincial.

"Propuse desde el inicio de la discusión de las PASO la necesidad de modificar el sistema electoral con la idea de simplificarlo, quitar instancias que no ofrecieron el resultado esperado y que nos desgastaban en largos procesos electorales. Lo hice con sinceridad, pensando en nuestra democracia y en el entendimiento de que estaba interpretando un sentir mayoritario", comenzó expresando al respecto en su discurso anual.

Luego recordó que el tema eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, lo dijo "abiertamente": "incluso firmé junto a colegas gobernadores un documento en el que coincidíamos en la necesidad de al menos suspenderlo y revisar el sistema".

Además señaló: "expresé mi convicción antes de iniciar el proceso de las elecciones intermedias, pero también me expresé a partir de lo que entiendo era el sentir y parecer de una amplia mayoría que transmitía fuertes críticas al sistema vigente. Con estos antecedentes y a más de un año vista de una elección, es difícil entender esto como una especulación política. Algunos lo interpretaron así y respeto esa opinión, aunque insisto, esta postura no es coyuntural; me expresé públicamente en su momento y luego apoye el proyecto para su modificación".

"Para avanzar en este proceso, solicito a este cuerpo legislativo que se aboque al tratamiento de una ley que reemplace el mecanismo derogado, es desde este cuerpo y en consenso desde donde deben emanar las reglas de juego para las elecciones de las autoridades provinciales", destacó.

Y sobre este tema finalizó: "En el mismo sentido propicio el debate parlamentario de los proyectos que están en esta casa, destinados a impedir a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas y de igual manera, los invito a discutir y enriquecer propuestas sobre cuestiones de ética política como las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales, mecanismos que han erosionado la relación representado – representante. Que sea este cuerpo y en el marco del debate y el consenso el que establezca las reglas del juego democrático".