Caso Tellechea: tras 18 años de espera, se conformó el Tribunal y se acerca el inicio del juicio

lunes, 14 de marzo de 2022 20:25

Fueron años de espera, de incertidumbre y dolor para la familia de Raúl Tellechea. Desde el día que desapareció, sus hijos iniciaron una lucha bajo la bandera "Todos x Raúl" y pese al paso del tiempo, siempre las marchas congregaron a multitudes. El único objetivo era que empezara el juicio y que se conozca qué ocurrió aquel día de octubre, cuando se lo vio por última vez.

Este lunes, los abogados de las partes intervinientes recibieron la cédula de notificación del Tribunal Oral Federal de San Juan que da cuenta quiénes serán las juezas que conformarán dicho tribunal. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó a las juezas Eliana Ratta Rivas de San Juan, y a Gretel Diamante y María Carolina Pereira del Tribunal Federal de San Luis.

"Esta mañana hemos recibido con mucho agrado esa noticia que estamos esperando hace años y trabajando para que llegue. La cédula es corta pero enorme la noticia. Ya está la integración del Tribunal y nos citan a juicio", comenzó expresando el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré a Diario La Provincia SJ.

De acuerdo al artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación se dispone que las partes tienen 10 días hábiles para compulsar las pruebas que en el caso de la familia Tellechea son 50 cuerpos y más de 10 mil fojas. Habrá 10 días para ofrecer pruebas y, en ese lapso, la defensa de los imputados podrá plantear las recusaciones.

"Son 10 días intensos, si bien hace 10 años que nos venimos preparando, son 10 días de mucho trabajo articulado con el ministerio Público Fiscal", agregó el abogado.

Si no hay algo que conmueva la situación actual y si no se ponen en riesgo los 2 elementos que habilitan a trazar una prisión preventiva (como es el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación), los imputados llegarán a la instancia del debate del juicio oral y público en libertad. La fiscalía tiene 172 testigos que será provisorio y puede aumentar. En ese transcurso pueden haber vicisitudes que pueden llegar a merecer la detención.

Por otro lado, aún no se puede estimar cuándo comenzará el juicio. "Es imposible de determinarlo. Luego de ese lapso de 10 días hábiles que se abre desde mañana lo único que quedará es fecha de inicio del debate. No tendremos ningún otro trámite o requisitos. Cualquier tipo de planteo de defensa y nulidad no obstruye el inicio del debate", aclaró.

"Hemos dialogado intensamente con la familia entre el mediodía y tarde de hoy. Ellos están hace 18 años en esta pelea y están felices", finalizó destacando que la familia hizo un cálculo de cuantas reuniones tuvieron durante estos 18 años y la respuesta fue increíble: más de 600, lo que equivaldría a 75 días de reunión ocupando las 24 horas del día.