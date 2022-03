Gattoni, sobre los que no apoyaron el acuerdo con el FMI: "no tienen dimensión de lo que significa"

viernes, 11 de marzo de 2022 10:54

Este viernes en la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación votó a favor del acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, FMI. En la ocasión hubo 41 legisladores del Frente de Todos, pertenecientes al ala que responde a Máximo Kirchner y La Cámpora, que decidió abstenerse o votar en contra.

Tras esto, el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni lamentó que un sector del oficialismo no haya acompañado y pidió respetar las diferencias. "Estoy muy satisfecho que haya tenido más de 200 votos. La mayoría aprobó el acuerdo y eso muestra una madurez importante entre oficialismo y oposición, que se hayan puesto de acuerdo en un proyecto que alivia la tensión económica. Es un gran paso para no salir del cupo de default que realmente hubiera sido una situación muy complicada para la Argentina", comenzó expresando en rueda de prensa.

Sobre los legisladores oficialistas que votaron en contra, el vicegobernador a cargo actualmente del Ejecutivo provincial expresó: "Quienes no acompañaron pensando que van a defender a los más vulnerables, no tienen dimensión de lo que significa un país en default".

"Las primeras variables que se disparan con el default son la inflación y tipo de cambio, 2 variables que afectan a los de menores recursos o los que no tienen trabajo. Poder ordenar la economía, tener políticas de inclusión y contención social que no están previstas como ajuste en este programa, donde se apuesta al crecimiento económico para generar recursos y cumplir con la deuda, era necesario que tenga el apoyo", apuntó.

Luego subrayó: "no es problema de hacer entender, hay posturas tomadas, no compartidas pero tomadas. Hay que ser respetuosos.

Creo que ha quedado plasmado que la inmensa mayoría, 202 votos muestra un amplio respaldo, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío".