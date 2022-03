Uñac: "mi presente y futuro están puestos en San Juan"

jueves, 10 de marzo de 2022 11:15

Este jueves, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló acerca de las declaraciones que hizo luego de mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández, en las que había dicho que lo "entusiasman otros desafíos", y sus palabras generaron repercusión.

Sin embargo, se refirió a su futuro político y confirmó que sigue estando en San Juan. "Se asocia futuro político a candidatura y el futuro político es sumamente amplio. Con el Presidente estuvimos conversando temas de gestión que implican un desafío institucional pero que roza la política también", comenzó diciendo Uñac en rueda de prensa.

Y agregó: "Hay cambios estructurales que el Presidente piensa y que no soy yo el encargado de transmitirlos pero que es significativo para el interior del país y para San Juan, fundamentalmente. En ese marco hice las declaraciones, obviamente cuando uno habla que estuvo con el Presidente y que hablamos de política se piensa en cuestiones superiores. Mi destino inmediato está en San Juan".

"Mi presente y mi futuro están puestos en San Juan, mis expectativas están puestas acá, después seguiremos charlando. Cuando se de y el Presidente lo comento, voy a hacer referencia a qué me refería en ese momento, no puedo avanzar más porque si no lo dice él no lo puedo decir yo", sostuvo Uñac.

Sobre la re-reelección señaló que si bien no la está buscando, actualmente tampoco opta por descartarla.