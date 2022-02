La Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan le ganó la pulseada a AFIP: "se hizo justicia"

miércoles, 23 de febrero de 2022 22:23

La Cámara Expendedora de Combustibles de San Juan le ganó una larga pulseada a la AFIP. Se trata de una contienda que viene desde hace 10 años y que esta semana la terminó definiendo la Corte Suprema de Justicia.

El máximo Tribunal Judicial se expresó sobre el exhorto que la AFIP había enviado a la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan reclamando el pago de una liquidación el Impuesto a las Ganancias que no correspondía. Si bien la cámara sanjuanina había interpuesto su rechazo, la AFIP había avanzado y por eso se decidió llevarlo finalmente al terreno de la Corte Suprema de la Nación.

"Estamos más que satisfecha con el fallo del día de ayer, expedido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Originariamente entendían que la Cámara Expendedora de Combustible, que es una asociación sin fines de lucro, debía pagar impuesto a las ganancias cuando coherentemente no se podía explicar. AFIP hacía un reclamo de este pago de muchos años", explicó la presidenta de la CECA, Analía Salguero a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, de la mano del abogado Martín Turcumán, se apeló y se fue hasta el máximo tribunal para que definiera. "Se pudo sacar exitosamente y hacer entender que una asociación sin fines de lucro no saca Ganancias y por ende no puede pagar impuestos por algo que no tiene", agregó.

El pasado martes, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz, emitieron el fallo desestimando la acción de la AFIP y dando por cerrado el debate, para reconocer que la CECA San Juan es una entidad exenta del pago de Impuesto a las ganancias.

Vale destacar que con esta decisión final, los magistrados no le dieron valor a un trámite burocrático por el cual la administración federal reclamaba el tributo, basándose en que al momento de la inscripción de la entidad en el registro de personas jurídicas, omitieron la presentación de un certificado para eximir el impuesto a las ganancias.

"El tiempo fue extenso, se viene con esto desde el 2013. Fueron 10 años, con los tiempos lentos de la justicia pero estamos agradecidos que haya sido tan satisfactoria la respuesta y de no haber sido así hubiera sido injusto y economicamente muy difícil de sostener. Feliz de que se haya hecho justicia", finalizó.