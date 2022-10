Ante demoras por el nuevo Penal, apuestan a construir más pabellones en Chimbas

jueves, 6 de octubre de 2022 11:28

La obra del nuevo penal en Ullum presenta complejidades en cuanto al proyecto ejecutivo definitivo por lo que se reformulan también los tiempos de trabajo. En ese sentido, desde Seguridad destacaron que se seguirá trabajando para refuncionalizar el Penal de Chimbas.

El secretario de Seguridad, Carlos Munizaga destacó a la prensa que la obra en Ullum "va avanzando, es una gran inversión y hay que entender los reacomodamientos presupuestarios. Por eso, en la cárcel que ya tenemos, el própósito es que funcione de la mejor manera".

Munizaga destacó que "estamos construyendo nuevos pabellones, nuevas zonas y edificios para el personal y también depósitos. Tra terminar el pabellón de mujeres, haremos otros pabellones más ya que tenemos espacio para hacerlo. Vamos a mejorar más la cárcel operativa".

La obra en Ullum

El monto de construcción del nuevo Servicio Penitenciario Provincial en Ullum es muy superior al ofertado inicialmente y eso preocupa al gobierno provincial. Así lo indicó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, quien explicó que se está ahora en una situación compleja.

"Estamos con algunos problemas pero no por cuestión de fondos, no por el hecho de que se licitó con un concurso de diseño, en el que ni siquiera fue un anteproyecto el que cotizaron en ese momento. Posteriormente se debía realizar el proyecto ejecutivo con gente que no era de San Juan, estudios de afuera porque así ganaron el concurso en su momento. Fue en plena pandemia y eso hizo demorar mucho el proyecto ejecutivo", señaló el funcionario en Radio Colón.

Luego agregó: "obviamente empezaron a verse áreas específicas que tuvieron que redimensionarse como el área de salud que tiene un microhospital adentro, que hicieron que hoy esté prácticamente terminado ese proyecto definitivo pero con un monto muy superior a la oferta que teníamos en su momento. Estamos en conversaciones pero desde el punto de vista legal se nos haría imposible hacer una ampliación tan grande".

Los trabajos se habían iniciado el 1 de septiembre de 2020 pero luego quedó frenada en apenas el 3,3% de avance, lo que llevó a que en agosto de 2021 se hiciera cargo la nueva UTE conformada por Mapal, Galvarini y Cicon.