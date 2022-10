Gobierno analiza interponer una cautelar ante el conflicto por el tomógrafo nuclear de Siemens

lunes, 3 de octubre de 2022 08:50

Este lunes se desarrollará una audiencia clave en función del problema generado entorno al Tomógrafo por Emisión de Positrones, (PET/CT) que adquirió el Gobierno de San Juan a la empresa internacional Siemens. El aparato de última generación estipula una inversión de más de 1 millón de dólares y llegó a la provincia en febrero de este 2022 pero sin los aparatos complementarios, necesarios para su uso.

El tomógrafo nuclear fue adquirido para hacer diagnóstico temprano de patologías como el cáncer y se usará en el Centro Español de Enfermedades Crónicas (CEMEC), exhospital Español.

"El aparato que se compró en licitación pública a Siemens, todavía la provincia no lo ha pagado. Lo hará cuando esté el otro aparato que está faltando que es el activismo", comenzó explicando el fiscal de Estado, Jorge Alvo, en radio Estación Claridad.

La empresa indicó ya al Gobierno que el problemas es por una causa mayor, porque a nivel nacional no se le permite la importación del elemento faltante. "Nos reunimos con la plana mayor de la aduana y nos dijeron que para saber si ese trámite lo realizó Siemens, y por algún motivo el gobierno no lo deja entrar, se necesita el número de SIM", agregó Alvo subrayando que se ha pedido ese número a la empresa pero ésta no lo ha entregado.

Con ese número, la provincia sabrá, "a través de la Aduana, si ellos hicieron el trámite o hay una causal que ellos aducen y no es así". Con el SIM se podrá ir a la Aduana y saber dónde está el problema. "Es probable que nosotros podamos sortear ese obstáculo. Por eso se los intimó para que nos den el número de SIM para saber dónde se está produciendo el obstáculo que nos impide contar con ese aparato", señaló.

Siemens había ganado la licitación que presentó el Gobierno de San Juan para adquirir el tomógrafo PET/CT en agosto del 2021. Ésta fue la única empresa oferente que se presentó en aquella ocasión y cuyo contrato establecía que debería haber llegado hace 7 meses. El aparato permite la detección precoz de enfermedades, sobre todo oncológicas, neurológicas y cardíacas.

"Nos reunimos con la gente de Salud Pública para analizar qué pasos vamos a seguir. Si vamos a pedir un cumplimiento o tendremos que plantear una cautelar para poder comprarlo con otro proveedor que nos autorice el juez a los efectos de que no perdamos la garantía de Siemens", señaló el fiscal de Estado.

El moderno Tomógrafo por Emisión de Positrones representa, además, la solución para más de 60 pacientes que hasta hoy deben salir de la provincia para solicitar asistencia médica en este sentido. El nuevo tomógrafo creará un polo regional con la atención de pacientes de Catamarca, La Rioja, San Luis y otros, que brindará calidad de vida a los enfermos.

"Necesitamos que el tomógrafo funcione lo antes posible para brindar a los ciudadanos el servicio del aparato de última generación. Ése es el objetivo que perseguimos más allá de la acción judicial", aclaró el fiscal.