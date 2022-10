Hensel, crítico con el paro de colectivos: "UTA nos dio la espalda para conciliar y dialogar"

jueves, 13 de octubre de 2022 10:50

Este jueves se mantiene el paro de colectivos en varias provincias y en San Juan, los usuarios no tienen servicio por segundo día consecutivo. El gobierno sanjuanino llamó a una reunión de conciliación con UTA y ATAP pero el gremio de los choferes envió a su abogado, lo que limitó el diálogo.

El ministro de Gobierno, Alberto Hensel, se mostró crítico esta mañana, en diálogo con radio AM1020: "lo que quisimos hacer fue abrir una instancia de diálogo, de conciliación, de buscar consensos y acuerdos para destrabar esta situación. Sin embargo, algunos se ofenden. Parece una ofensa que el ministro de Gobierno convoque al secretario de UTA San Juan para ver si se podía destrabar la situación".

Señaló que en este contexto, "tengo y tenemos que estar del lado del usuario y defenderlos. Vamos a seguir insistiendo y diciendo que, hemos comprobado, que en San Juan estamos cumpliendo con todo lo que no vienen pidiendo. A nivel nacional están reclamando una cifra en la paritaria que está por debajo de lo que se está pagando en San Juan. Creo que en algún momento, vamos a tener que encontrar una salida para esto: una escala salarial unificada u otra manera".

Hensel destacó que 240 mil sanjuaninos se quedaron sin colectivos: "hay que tener un poquito de consideración con quienes van a trabajar, a estudiar o al hospital. La idea de ayer fue reunirnos con las partes. No fue así y UTA nos dio la espalda. Si bien nos mandaron a su apoderado, el secretario general no fue y el diálogo se complica. Es difícil dialogar cuando se cree tener toda la razón, aún sin tenerla. No obstante, seguiremos buscando la forma de dialogar; en una mesa de diálogo a la que convoqué. Estamos apenados por esta situación".