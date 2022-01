Diputados ratificaron el Consenso Fiscal entre Nación y provincias

viernes, 21 de enero de 2022 20:33

La Cámara de Diputados de San Juan cumplió este viernes 21 de enero, la Primera Sesión del período Extraordinario 2022 y resolvió ratificar el Consenso Fiscal 2021 suscripto entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores de las provincias argentinas, mientras que fueron remitidos a comisión dos proyectos de ley, uno que apuntaba a la sustitución del texto de la Ley 318- A, ley de Asesoría Letrada de Gobierno y el otro que tiene que ver con la ratificación del convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia por la ejecución de la Ruta Nacional Nº 40.

La sesión fue conducida por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, quien estuvo acompañado en el sitial de presidencia por los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo y Administrativo, Roberto Iglesias.

Tras la lectura del orden del día por parte del secretario Alvo, el titular del bloque Justicialista, legislador Juan Carlos Abarca, formuló la moción para que sea remitido para el estudio y análisis de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Justicia y Seguridad, el expediente correspondiente al Mensaje y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo la sustitución del texto de la Ley Nº 318-A, Ley de Asesoría Letrada de Gobierno, cuestión que fue aprobada.

Luego, a propuesta del diputado Abarca fue aprobada el envío a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Obras y Servicios Públicos y Hacienda y Presupuesto, el proyecto que tenía como finalidad la ratificación del convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia de San Juan para ejecutar la Ruta 40 Mendoza – San Juan.

Consenso Fiscal 2021

Posteriormente, al momento del abordaje del Mensaje Nº 001 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por la aprobación del Consenso Fiscal 2021, suscripto el pasado 27 de diciembre de 2021, entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y las gobernadoras y los gobernadores de las distintas provincias argentinas, el miembro informante fue el diputado Rodolfo Jalife.

Al respecto, en los fundamentos del proyecto señala que tiene como finalidad, consolidad desde una perspectiva fiscal, el desarrollo federal argentino, motivo por el cual ello requiere el acuerdo de acciones colectivas que generen las condiciones básicas para su logro, conservando las autonomías y potestades de cada uno de los niveles de gobierno, consagrados en la Constitución Nacional.

En esa línea está enmarcada la instrumentación de una política. y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo tal que las

distintas decisiones sean adoptadas en un marco de estabilidad jurídica y que a la vez aseguren una armonización tributaria, compatible con las normativas y realidad fiscal actual.

Sobre el particular, en ese contexto, procuran establecer una estructura impositiva orientada a reducir en forma gradual y sostenida las diferencias existentes en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones de la Argentina.

En consecuencia, resulta necesario también consolidar la implementación de instrumentos que procuren la redistribución de la carga impositiva, de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales, y puedan compensarse las eventuales reducciones de la recaudación proveniente de la imposición sobre las actividades productivas y el consumo, posibilitando de esta manera la sustentabilidad de las cuentas públicas, evitando la aparición de desequilibrios financieros que 'atenten contra la estabilidad global a nivel macroeconómico..

Las citadas políticas tributarias deberán estar acompañadas de una mejora en la gestión de los organismos recaudadores, procurando reducir la evasión e impedir

prácticas de elusión impositiva, a la vez que posibiliten alcanzar objetivos que sean acordados en materia fiscal, instrumentando herramientas digitales que permitan la simplificación de los trámites que deben realizar los contribuyentes y facilitar de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

Asimismo, cabe definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias, que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos que les permita para captar crédito en moneda local, a la vez que sea mantenida como premisa fundamental la sostenibilidad de sus deudas.

También y como consecuencia de la pandemia y las derivaciones surgidas de la misma como los efectos fiscales, fue necesaria la puesta en práctica de modificaciones transitorias en lo relacionado con las reglas fiscales estipuladas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que, sin lugar a dudas, deben ser adaptadas a la situación de recuperación económica y de performance fiscal evidenciada en la actualidad.

Por último, en el contexto señalado, es necesario reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las provincias, de manera tal de establecer en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal, en procura de acordar una solución integral a los conflictos judiciales entre las partes.

En esa inteligencia, como compromisos comunes, las partes acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad, a través de las Consensos Fiscales suscriptos en fecha 16 de noviembre de 2017; 13 de septiembre de 2018; 17 de diciembre de 2019 y 4 de diciembre de 2020, ratificados y aprobados por los Decretos números 2138-MHF-2017; 373-MHF-2019; 2413-MHF-2019; y 1591-MHF-2020 y Leyes números 1719-1; 1901-1; 2028-1 y 2194-1, respectivamente.

En una parte de su exposición Jalife puntualizó que “en materia tributaria también se les exigirá a las administraciones provinciales implementar medidas para incrementar el grado de cobrabilidad, evitando la evasión, estos también son puntos que vienen de convenios anteriores” y añadió que “otro de los compromisos del gobierno nacional, el antecedente de esto es el año 2017 cuando el impuesto al cheque era coparticipado a las provincias en un 30 por ciento y a partir de la firma del Consenso Fiscal 2017 tanto Nación como provincias acordaron que el 100 por ciento de la recaudación del impuesto al cheque sería girado al ANSES, en consecuencia, por ese monto que dejaban de percibir las provincias les fue fijado un monto fijo a modo de compensación actualizable trimestralmente desde el año 2018, que venía cobrándose, sin embargo hubo algunos períodos en que si bien era cobrada la compensación, la Nación se compromete a realizar el ajuste por inflación por compensaciones pagadas que asciende a la suma de alrededor de 500 millones de pesos que será pagada en este ejercicio fiscal en 12 cuotas iguales y consecutivas, a partir del mes de enero de 2022”.

Rechazo del Interbloque con Vos

Tras las palabras del titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Rodolfo Jalife; el legislador Gustavo Usín, en representación del Interbloque Con Vos, manifestó la decisión adoptada de rechazar la propuesta de ley en la votación, al señalar que “vamos a adelantar el rechazo desde nuestro interbloque. Las razones son simplemente que este Consenso Fiscal firmado por nuestro gobernador lleva incorporada la facultad y la posibilidad de incrementar las alícuotas de los impuestos provinciales y si bien nunca han llegado al tope, estos topes son superiores a los que actualmente existen. Es por una cuestión de llevar un poco más de certidumbre a los actores activos de la economía, creemos que si existe esa posibilidad puede llegar a pasar y nosotros tenemos la firme convicción de que no pueden existir ni creaciones ni aumentos de impuestos en esta situación y en estas circunstancias particulares que estamos viviendo en esta época post-pandemia y pandemia”

Aludió también que “en este caso, se pueden incrementar las alícuotas de impuestos provinciales y también se puede crear nuevos impuestos como la transmisión gratuita de bienes, llamado comúnmente impuestos a la herencia, aplicación de alícuotas crecientes a medida que se aumenta el monto de los bienes transmitidos a los fines de otorgar progresividad al tributo, así que desde nuestro espacio voy a hacer moción para rechazar el proyecto”.

La aclaración del diputado Rodolfo Jalife

En respuesta a los dichos del parlamentario Usín; el representante legislativo por el departamento 25 de Mayo sostuvo en el transcurso de esta Primera Sesión del período Extraordinario que “quiero aclarar algunos conceptos en palabras del diputado preopinante, el Consenso Fiscal no autoriza a incrementar impuestos en las provincias, se establece una tabla de rangos tributarios como se ha hecho en los Consensos anteriores; hablamos de topes, entonces San Juan como recién lo mencionábamos y también lo ha informado el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que es un organismo que realiza el estudio y análisis de cada una de las provincias destacó que una de las cinco provincias que en todos los Consensos a nivel federal no incrementó los impuestos es la provincia de San Juan, por eso estamos hablando de rangos y porcentajes topes, no es que vayan a incrementarse los impuestos”.

Más adelante, Jalife aseveró que “en materia de los impuestos a las transferencias gratuitas, de legados, estamos hablando de un análisis que van a realizar las provincias, hecho que oficialmente nuestro gobernador Sergio Uñac anunció que en la provincia de San Juan no va a realizarse ningún análisis en materia de sanción de nuevos tributos”.

Añadió luego que “aparte la provincia de San Juan también tiene el cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal cuando ingresa el Presupuesto, una mención especial al gasto tributario, cuando nosotros aprobamos el Presupuesto hay cuatro o cinco hojas que hablan del gasto tributario que es lo que la provincia deja de percibir por volcar exenciones, beneficios a los contribuyentes en programas de inversión como así también en normas impositivas ya que los tenemos diseminados de las dos formas”.

“Este es otro esfuerzo de la provincia de San Juan –continuó- amén de que no estamos superando ningún tope del Consenso Fiscal, en donde en normas de impuestos los gastos tributarios, que son los beneficios impositivos que deja de recaudar la provincia, esto es, en impuestos por eso son beneficios impositivos asciende a 13 millones de pesos para este ejercicio 2022 y en materia de regímenes de promoción por ejemplo el programa de incentivos fiscales, de apoyo a la inversión privada aprobado por esta Cámara de Diputados, donde se los exime de estas operaciones en determinados momentos de diversos impuestos, tenemos 300 millones de pesos volcados hacia los sanjuaninos”.

Destacó también que “entonces cuando recorremos el Consenso Fiscal, la política tributaria que nuestro gobernador Sergio Uñac acompaña, sobre la que tenemos informes de organismos tributarios que realizan análisis federales fiscales y ubican a San Juan entre las cinco provincias que no incrementaron sus impuestos; una de las pocas provincias que en el cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal en su presupuesto incorpora el gasto tributario que la provincia deja de recaudar por promociones y exenciones tanto en regímenes de promoción como en normas de exención de los diversos impuestos”.

Finalmente, expresó Rodolfo Jalife que “la provincia también tiene un compromiso con los distintos sectores de la sociedad que es el Acuerdo San Juan, a partir del cual derivaron distintos beneficios impositivos, que fueron plasmados en leyes aprobadas por esta Cámara de Diputados, por eso es bueno tener memoria a la hora de estar considerando este Consenso Fiscal que es un acuerdo federal de las provincias”.

A continuación, adelantó su voto positivo el diputado Horacio Quiroga por el bloque Frente Grande – Unidad Ciudadana; lo hizo a continuación el legislador Edgardo Sancassani por el bloque Bloquista y cerró la lista de oradores el titular del bloque Justicialista, Juan Carlos Abarca quien solicitó al cuerpo acompañar en la votación que resultó en 23 votos favorables contra 8 en contra por la aprobación de la misma.

Fuente: Prensa Legislatura de San Juan