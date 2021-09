Marcelo Orrego, en la cuenta regresiva para las PASO: "mostramos nuestras convicciones"

jueves, 9 de septiembre de 2021 19:28

El diputado nacional, Marcelo Orrego, acompañó a los precandidatos del Frente "Juntos por el Cambio- San Juan" en la caminata por el barrio Güemes, en Rawson, que marcó el cierre de la campaña para las elecciones PASO.

Sobre el trabajo realizado, expresó "pudimos tocar las puertas de muchos hogares sanjuaninos junto a los candidatos. Ha sido un verdadero compromiso que encaramos con mucha alegría; así como la forma en la que practicamos la política. En estas PASO estamos convencidos que hay que mostrar las convicciones".

Noticias Relacionadas Con una caminata, Juntos por el Cambio cerró campaña en San Juan

Reflexionó que "en esta elección hay que llevarle un mensaje al Presidente Alberto Fernández y al kirchnerismo para decirle que, evidentemente, han tomado decisiones desafortunadas que en nada tienen que ver con los problemas que tiene la gente. Sabemos que pasan por lo económico, por llegar a fin de mes, por saber si los chicos vuelven a la escuela o no".

"Vivimos una enorme incertidumbre y en ese estado, tomaron definiciones que ellos mismos impusieron como los famosos DNU y después, terminaron haciendo una fiesta en una cuarentena cerrada. Lo mismo pasó con las vacunas: con el solo hecho de ser militantes de un partido político tenían la vacuna y no les llegaba a los adultos mayores. Estas cuestiones tienen que plantearse y no se puede andar más con medias tintas. Hay que decir las cosas con convicción y con respeto, por cierto, pero el sanjuanino tiene que saber que no se plesbiscita ninguna gestión municipal ni provincial, sí una gestión nacional. Es la oportunidad de decirle al Presidente: "ocúpese de los problemas de los argentinos"", sentenció Orrego.