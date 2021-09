Cornejo: “Desde San Juan le vamos a decir al presidente que no va por buen camino”

sábado, 4 de septiembre de 2021 11:53

Enzo Cornejo, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, manifestó que durante la campaña para las PASO lograron recorrer todos los departamentos de San Juan. El presidente del PRO señaló que el trabajo en conjunto entre todos los partidos que integran el frente electoral ya está planificado el operativo de fiscalización para el domingo 12 de septiembre. Cornejo adelantó después de la elección del domingo diferentes figuras a nivel nacional estarán presentes en la provincia para apoyar a los candidatos.

“Vamos terminando de recorrer todos los departamentos de San Juan. Este lunes Susana Laciar estará presente en Calingasta y nosotros en Jáchal. Cuando iniciamos la campaña para las PASO junto a Susana y Alejandra nos propusimos este desafío de llegar al interior del interior de la provincia. Nos encontramos que los sanjuaninos están preocupados por la situación económica y la educación. La falta de posibilidad de realización de los jóvenes en un tema de preocupación en muchas familias sanjuaninas”, indicó Cornejo a Diario La Provincia SJ.

El presidente del PRO en San Juan criticó al gobierno nacional por no solucionar el problema de la inflación. “Tenemos que tener la esperanza que entre todos juntos vamos a generar la Argentina que tanto deseamos. Y que los jóvenes se van a poder realizar y formarse como lo desean. Con el tema de la economía es una deuda del gobierno nacional. Lamentablemente no arregló el tema de la inflación y no llenó la heladera. Estamos en uno de los peores momentos de la Argentina. Desde San Juan le vamos a decir al presidente que no va por buen camino y que la agenda del día a día de la gente no se solucionó”, expresó.

Sobre el operativo de fiscalización de las PASO, Cornejo precisó que Juntos por el Cambio logró el compromiso de muchos militantes en todos los departamentos. “Gracias al trabajo de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio hemos terminado de diagramar la fiscalización de las PASO en toda la provincia. ES un trabajo de más de 3500 personas que el domingo 12 de septiembre va a contar el voto de la voluntad popular. Muchos dirigentes de los diferentes partidos que integran nuestro frente estarán fiscalizando la elección”, concluyó.