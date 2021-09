Fabiola Aubone: "donde me toque estar quiero poder dejar huellas, poder trascender"

viernes, 3 de septiembre de 2021 10:30

Valora y agradece la crítica cuando es constructiva, sostiene que la solidaridad está en el ADN de los sanjuaninos y declara con firmeza que “no hay desarrollo si el crecimiento es sin inclusión”. Su agenda en estos días está cargada de encuentros con vecinos de barrios ubicados en diferentes puntos de San Juan y asegura que escuchar a los sanjuaninos es un momento enriquecedor. Así, Fabiola Aubone, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos vive el tramo final de la campaña de las PASO que se realizarán el 12 de septiembre.

Militante desde hace 20 años en el Partido Justicialista, la actual ministra de Gobierno de San Juan y precandidata a legisladora nacional dialogó con Diario La Provincia SJ para contar su experiencia en el ámbito de la política ante este nuevo desafío.

¿Cuáles fueron las motivaciones que la impulsaron a participar en política?

Lo que me motiva día a día es poder mejorar y transformar la realidad que me toca vivir. Varios años atrás, era muy joven, en segundo año de la universidad con algunos amigos nos planteábamos la necesidad de tener más turnos de exámenes. Nos propusimos armar una lista para las elecciones del centro de estudiantes, que casualmente terminó siendo una lista cuyos integrantes hoy somos muchos funcionarios justicialistas y bloquistas. Trabajamos muchos en esa gestión que para nosotros era fundamental y fue lo que nos motivó para conseguir un turno más de examen. Haber logrado ese objetivo con el accionar de todos, en conjunto me motivó a continuar insertándome en la actividad política. Cuando estuve en Córdoba colaboré con mis compañeras del centro de estudiantes. Cuando volví a San Juan comencé a participar de las actividades del partido Justicialista, junto a Empuje y a los abogados justicialistas. En los distintos lugares que participé me enriqueció la actividad partidaria.

¿Por qué el Justicialismo fue su elección?

Por su base y su doctrina. No hay desarrollo si el crecimiento es sin inclusión social. Porque no hay paz social sin justicia social entendida en su máxima expresión. Para todos debe haber los mismos puntos de partidas y oportunidades para desarrollarnos como sociedad y crecer.

¿Qué destaca de los encuentros con la gente en esta campaña?

Son muy enriquecedores los diferentes encuentros con la gente. Cuando uno va a estos encuentros, no solo en campaña sino también durante la gestión a realizar algún taller, piensa que va a llevar algo y se trae mucho más de lo que lleva. Y en la campaña nos está pasando esto. Primero, que de alguna manera por lo que hemos vivido por la pandemia y luego con el Acuerdo San Juan es muy importante descubrir que el sanjuanino y la sanjuanina se siente protagonista de la toma de decisiones. Eso fue lo que logramos con el Acuerdo San Juan y desde ese lugar quieren ser escuchados. Esto nos permite también conocer las situaciones que les preocupa sino también que proponen soluciones. En un encuentro con profesionales en Rawson me presentaron una carpeta con propuestas que pueden ser iniciativas legislativas en el Congreso. El ánimo de trabajar por un San Juan que siga creciendo. Hay que recordar que estamos viviendo una situación afectada por una pandemia y no nos olvidemos de que venimos de un país endeudado y con una serie de condicionantes sobre la economía.

¿Siente que hay apatía en este proceso electoral?

No. Por ahora no, en tanto le permitamos a los sanjuaninos ser escuchados. Existe una serie de condicionantes humanos que tienen que ver con el proceso que venimos viviendo de esta parte de la historia. La pandemia nos ha generado angustia, temor y una serie de pérdidas que no han sido sencillas de abordar para quienes las vivieron y quienes tomamos decisiones. Siempre las legislativas son difíciles. En San Juan se votan los candidatos de Uñac que van a representar a San Juan en la Nación. Y esto no es provincializar la elección como nos quieren poner en ese lugar, de nacionalizar o provincializar. Hay un proyecto nacional, hay un proyecto provincial. Hoy los sanjuaninos eligen los candidatos del Frente de Todos, quien hoy lo preside es Sergio Uñac, quien eligió a Walberto Allende, a quien habla y Luis Rueda como candidatos titulares, que vamos a seguir trabajando para que San Juan siga creciendo.

Ser funcionará pública y precandidata a diputada nacional la expone a recibir críticas ¿Cómo las asume?

La crítica es necesaria. La crítica bien intencionada y que busca construir es bienvenida siempre, de manera personal, por redes o por el medio que elijan. Las críticas destructivas son parte de esta situación en tiempos donde la violencia de género y la violencia política también es parte del juego político. Hay que tener mucho cuidado, no enroscarse, pero tampoco permitir violencia. Es un límite muy fino, pero tenemos que tener ese cuidado. A Fabiola Aubone no la van encontrar criticando ni a compañeros ni a contrincantes porque creo que ese no es el camino. Creo que la sociedad nos interpela a decir basta de la grieta, basta de la crítica por la crítica misma. Personalmente pido que desde el lugar que uno critica pueda uno proponer una solución porque así nos comprometemos como sociedad.

¿Cuál es su sueño en política?

Mi sueño es poder dejar huella. Nunca me he propuesto desde un lugar de planificación que en un momento quiero hacer esto o aquello. La vida política me sorprendió. Sí me he propuesto, que ante cada desafío, trabajar con responsabilidad y amando lo que hago porque verdaderamente soy feliz. Desde ese lugar, donde me toque estar quiero poder dejar huellas, poder trascender.

¿Quiénes representan sus fuentes de energías personales?

Primero que nada, en mi familia. Mis dos hijos son unas usinas de buenas energías permanentes, en mi marido, mis padres que me han formado y mis hermanos que me acompañan. Mi grupo de amigas que hace 39 años que nos conocemos, desde la salita de 5 años y que no tienen nada que ver con la política. Es muy importante poder escucharlas porque trabajan de manera independiente y te plantean las críticas constructivas. Eso es muy positivo porque llega desde un lugar de absoluta confianza y libertad.

¿Cuál es el mensaje para el sanjuanino que no está pasando una buena situación económica?

Que confié en nosotros como parte del equipo de Sergio Uñac que trabaja incansablemente para mejorar esas condiciones. En tiempos de pandemia detectamos que el 5% de la población de San Juan estaba radica fuera de la provincia. El gobernador ha planteado como una meta de poder generar las condiciones necesarias para que las personas que estén desempleadas tengan empleo y desde ahí generar oportunidades de crecimiento para que decidan volver. Tenemos una paritaria que supera la media nacional, una provincia que cierra con equilibrio fiscal, que invierte para mejorar, que se pagan los sueldos a tiempo. Que el poder adquisitivo está complejo, veníamos de una economía muy golpeada y un Argentina endeudada. Y cuando arrancábamos a trabajar en materia económica llegó la pandemia y todos los gobiernos, nacional, provincial y municipales redirigir el gasto para priorizarlo en término de salud. En San Juan también se está trabajando para quienes tienen un trabajo puedan mejorarlo y para aquellos que no lo tienen puedan acceder. Desde ahí surgió en el Acuerdo San Juan el Programa San Juan Trabaja, que es una plataforma donde se postularon más de 500 empresas y hoy podemos decir que 200 personas tienen su alta definitiva en trabajos permanentes. Esto fue un pedido claro de que la educación y el trabajo deben estar conforme al desarrollo productivo de San Juan.

¿Qué siente por San Juan?

Me enamora esta tierra donde nací y me desarrollé. La impronta de mis abuelos me marcó definitivamente. Es cierto que la pandemia sacó cosas negativas, pero desde mi punto vista sacó lo mejor de todos al momento de unirnos. En el 44 y en el 77 todo San Juan se unió para ayudar con los damnificados del terremoto. Este 18 de enero cuando volvió a sacudir un terremoto la solidaridad estuvo presente. Durante el terremoto del 44 se conocen mis abuelos de parte de los Aubone. Él acompañó a mi abuela durante ese momento difícil y con el paso del tiempo se enamoraron y se casaron. La historia de San Juan marca que la solidaridad está en el ADN de cada sanjuanino.